В Хорватии футболиста убило мячом
26 марта 2018 г., 10:30
Матч третьей по силе хорватской футбольной лиги между "Марсонией" и "Славонией" завершился трагедией. 25-летний полузащитник Бруно Бобан скончался после попадания мяча в область груди.
Как сообщает HRT Sport, инцидент произошел 15-й минуте. После попадания мяча в грудь 25-летний полузащитник «Марсонии» упал. Несмотря на усилия прибывших медиков, реанимировать футболиста не удалось. Точная причина его смерти будет установлена после вскрытия.
Бруно Бобан ранее выступал за «Загреб» и «Славонию». В этом сезоне в активе правого полузащитника было 12 забитых мячей.