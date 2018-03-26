В Хорватии футболиста убило мячом

Как сообщает HRT Sport, инцидент произошел 15-й минуте. После попадания мяча в грудь 25-летний полузащитник «Марсонии» упал. Несмотря на усилия прибывших медиков, реанимировать футболиста не удалось. Точная причина его смерти будет установлена после вскрытия.