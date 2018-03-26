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В Хорватии футболиста убило мячом

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ФОТО: Marko Prpic/PIXSELL/PA Images/Scanpix

Матч третьей по силе хорватской футбольной лиги между "Марсонией" и "Славонией" завершился трагедией. 25-летний полузащитник Бруно Бобан скончался после попадания мяча в область груди.

Как сообщает HRT Sport, инцидент произошел 15-й минуте. После попадания мяча в грудь 25-летний полузащитник «Марсонии» упал. Несмотря на усилия прибывших медиков, реанимировать футболиста не удалось. Точная причина его смерти будет установлена после вскрытия.

Бруно Бобан ранее выступал за «Загреб» и «Славонию». В этом сезоне в активе правого полузащитника было 12 забитых мячей.

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