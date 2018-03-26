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В Каталонии прошли протесты против задержания Пучдемона

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Карлес Пучдемон.

ФОТО: LLUIS GENE/AFP

В Каталонии в воскресенье, 25 марта, прошли массовые протесты против задержания в Германии бывшего главы этого автономного сообщества Карлеса Пучдемона, ранее объявленного Верховным судом Испании в международный розыск, пишет DW.com.

На улицы Барселоны вышло свыше 50 тыс. человек. Группы митингующих собрались у представительства Еврокомиссии, после чего двинулись к зданию генконсульства ФРГ. Через некоторое время после начала акции демонстранты начали закидывать сотрудников правоохранительных органов подручными предметами. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это не возымело действия. Как сообщают в местной службе спасения, в ходе столкновений 92 протестующих пострадали. Травмы получили также минимум 23 сотрудника полиции. Не менее четырех человек были задержаны.

По сообщению информагентств, в результате аналогичных акций в Лериде ранены еще семеро, в Таррагоне - один человек.

Задержан дорожной полицией

Между тем, как стало известно 25 марта, бывший глава Каталонии уже 26 марта предстанет перед судом в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. В ходе заседания будет подтверждена личность задержанного. Позднее Высший земельный суд будет решать вопрос о выдаче политика Испании.

Карлес Пучдемон был задержан на автобане дорожной полицией Германии после пересечения границы с Данией. В настоящее время лидер каталонских сепаратистов находится в полицейском участке.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.

Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. 

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