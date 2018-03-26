Необходимые школе помещения находятся под одной крышей с популярным пабом

К сожалению, на первом этаже здания находится питейное заведение – популярный паб 6teist Kannu, где продается алкоголь.

Заведующий отделом образования тартуской мэрии Рихо Рааве сказал, что в данном здании можно было бы временно создать четыре учебных класса. Также власти рассматривали возможность аренды модульных классов, которые можно было бы установить на территории учебного заведения, но стоимость их аренды получается слишком высокой.

Несмотря на то, что помещения в находящемся по соседству здании не совсем подходят школе, окончательно от них отказываться не хотят.

Закон запрещает

Рааве отметил, что, согласно закону, учебное и питейное заведения не могут находиться под одной крышей. Тартуские власти обратились с запросом в Министерство образования и науки, откуда пришел категорический отказ.

"Закон устанавливает четкие ограничения, поэтому очень надеемся, что вы сможете найти выход из сложившейся ситуации", - сообщили в министерстве.

Рихо Рааве сообщил, что город продолжает подыскивать для школы Тамме дополнительные помещения.

Не исключается вариант, что помещения все-таки будут арендованы, а уроки будут заканчиваться до начала работы паба. В этом случае, с юридической точки зрения, нарушения закона не было бы. В то же время школе все же рекомендуют попытаться найти другой вариант.