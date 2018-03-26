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Рейтинг партий: реформисты обошли по популярности центристов

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Партия реформ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В марте самой популярной политической силой оказалась Партия реформ, которая обогнала лидера последних нескольких месяцев - Центристскую партию.

Согласно свежему исследованию фирмы Turu-uuringute, проведенному по заказу новостной редакции ERR, поддержка Партии реформ за месяц выросла на 4% до 31%, пишет rus.err.ee.

Это позволило реформистам обойти занимавшую последние месяцы лидирующую позицию Центристскую партию сразу на пять процентных пунктов.  

Центристов в марте поддерживали 27% респондентов - на 1% меньше, чем в феврале.

На третьем месте по популярности в марте оставалась Консервативная народная партия Эстонии, за которую готовы отдать свои голоса 13 процентов респондентов - на 1% меньше, чем в феврале. 

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