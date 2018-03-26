Рейтинг партий: реформисты обошли по популярности центристов

Согласно свежему исследованию фирмы Turu-uuringute, проведенному по заказу новостной редакции ERR, поддержка Партии реформ за месяц выросла на 4% до 31%, пишет rus.err.ee.

Это позволило реформистам обойти занимавшую последние месяцы лидирующую позицию Центристскую партию сразу на пять процентных пунктов.

Центристов в марте поддерживали 27% респондентов - на 1% меньше, чем в феврале.