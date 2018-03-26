Рейтинг партий: реформисты обошли по популярности центристов
26 марта 2018 г., 9:57
В марте самой популярной политической силой оказалась Партия реформ, которая обогнала лидера последних нескольких месяцев - Центристскую партию.
Согласно свежему исследованию фирмы Turu-uuringute, проведенному по заказу новостной редакции ERR, поддержка Партии реформ за месяц выросла на 4% до 31%, пишет rus.err.ee.
Это позволило реформистам обойти занимавшую последние месяцы лидирующую позицию Центристскую партию сразу на пять процентных пунктов.
Центристов в марте поддерживали 27% респондентов - на 1% меньше, чем в феврале.
На третьем месте по популярности в марте оставалась Консервативная народная партия Эстонии, за которую готовы отдать свои голоса 13 процентов респондентов - на 1% меньше, чем в феврале.