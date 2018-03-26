Полиция ищет очевидцев тяжелой аварии: что произошло с ведущей Kodutunne?

По первоначальным данным, двигавшийся по направлению в Таллинн автомобиль Opel, за рулем которого находилась 40-летняя женщина, потерял управление и столкнулся на встречной полосе с ехавшим в сторону Тарту грузовиком Volvo. Им управлял 21-летний мужчина. Обе машины в результате столкновения съехали с дороги.

Полиция выяснила на месте происшествия, что водитель грузовика был трезв, он не пострадал. Результаты анализа крови водителя легковушки еще не готовы. Шины транспортных средств соответствовали требованиям. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.

Согласно первоначальным показаниями водителя грузовика, Opel двигался в своем ряду, но в какой-то момент потерял управление, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас описал, что участок дороги на месте происшествия был скользким и покрытым мокрым снегом. «Дороги местами могут быть скользкими, из-за чего, выбирая скорость, следует постоянно переоценивать дорожные условия во время поездки. Ситуация на дорогах местами может казаться уже весенней, но круглосуточно температура воздуха колеблется около нуля градусов, что неожиданным образом меняет дорожные условия. Когда произошла эта авария, температура воздуха в волости Пыльтсамаа была между нулем и одним градусом», - рассказал оперативный дежурный.

Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования. Детали аварии еще не известны, следственные мероприятия идут полным ходом.