понедельник, 26 марта 2018 г.
"Неверно распространять на всех людей свою личную готовность терпеть шлепки по ягодицам и обращение «милочка»" Аэт Куузик
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Букмекерский скандал в Латвии: победила команда, на выигрыш которой букмекеры предлагали огромный коэффициент

Букмекерский скандал в Латвии: победила команда, на выигрыш которой букмекеры предлагали огромный коэффициент

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Caro/Scanpix

В Латвии прогремел очередной скандал, связанный с договорными матчами. Наших соседей не первый раз потрясают сообщения о различных манипуляциях результатами матчей.

В 2013 году даугавпилсская "Даугава" проиграла шведскому "Эльфсборгу" 1:7, причем шведы забили семь мячей во втором тайме, а по данным бет-радара на разгром "Даугавы" во время матча делались огромные ставки в азиатских конторах. В прошлом году команда "Бабите" была дисквалифицирована и снята с чемпионата Высшей лиги Латвии по футболу из-за аналогичных манипуляций. Теперь черед настал и для команд низших лиг: в рамках местного турнира Mercure Riga Cup, встречались две команды из Латгалии, «Резекне» и «Прейли».

«Прейли», вероятность даже минимальной победы которой была крайне низка и оценивалась коэффициентом 12.00, внезапно разгромила фаворита – 8:0. Два предыдущих матча в этом же турнире «Прейли» проиграл с общей разницей 0:18.

Перед игрой букмекерские конторы выставили средний тотал в 3.5 гола. Однако коэффициент на тотал больше стал падать с 1.95 до 1.30, после чего конторы сняли матч с линии. По ходу матча также прогружались коэффициенты на победу «Прейли», сообщает sports.ru

Читать также

Актуально

НАВЕРХ