Букмекерский скандал в Латвии: победила команда, на выигрыш которой букмекеры предлагали огромный коэффициент

В 2013 году даугавпилсская "Даугава" проиграла шведскому "Эльфсборгу" 1:7, причем шведы забили семь мячей во втором тайме, а по данным бет-радара на разгром "Даугавы" во время матча делались огромные ставки в азиатских конторах. В прошлом году команда "Бабите" была дисквалифицирована и снята с чемпионата Высшей лиги Латвии по футболу из-за аналогичных манипуляций. Теперь черед настал и для команд низших лиг: в рамках местного турнира Mercure Riga Cup, встречались две команды из Латгалии, «Резекне» и «Прейли».