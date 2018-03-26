Букмекерский скандал в Латвии: победила команда, на выигрыш которой букмекеры предлагали огромный коэффициент

В Латвии прогремел очередной скандал, связанный с договорными матчами. Наших соседей не первый раз потрясают сообщения о различных манипуляциях результатами матчей.
В 2013 году даугавпилсская "Даугава" проиграла шведскому "Эльфсборгу" 1:7, причем шведы забили семь мячей во втором тайме, а по данным бет-радара на разгром "Даугавы" во время матча делались огромные ставки в азиатских конторах. В прошлом году команда "Бабите" была дисквалифицирована и снята с чемпионата Высшей лиги Латвии по футболу из-за аналогичных манипуляций. Теперь черед настал и для команд низших лиг: в рамках местного турнира Mercure Riga Cup, встречались две команды из Латгалии, «Резекне» и «Прейли».
«Прейли», вероятность даже минимальной победы которой была крайне низка и оценивалась коэффициентом 12.00, внезапно разгромила фаворита – 8:0. Два предыдущих матча в этом же турнире «Прейли» проиграл с общей разницей 0:18.
Перед игрой букмекерские конторы выставили средний тотал в 3.5 гола. Однако коэффициент на тотал больше стал падать с 1.95 до 1.30, после чего конторы сняли матч с линии. По ходу матча также прогружались коэффициенты на победу «Прейли», сообщает sports.ru