ДТП в Тартумаа: беременную женщину увезли на скорой
26 марта 2018 г., 10:37
В воскресенье вечером в Тартумаа произошло ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина, пишет Tartu Postimees.
Инцидент произошел в 20.15 в поселке Кюлитсе на перекрестке шоссе Кюлитсе-Хааге и Хааге-теэ. Находившаяся за рулем Volkswagen Passat 32-летняя женщина врезалась в ехавший по главной дороге Volkswagen Sharan, которым управлял 46-летний мужчина.
Беременную женщину-водителя Volkswagen Passat доставили в Клинику Тартуского университета для проверки состояния здоровья.