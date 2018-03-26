ДТП в Тартумаа: беременную женщину увезли на скорой

Инцидент произошел в 20.15 в поселке Кюлитсе на перекрестке шоссе Кюлитсе-Хааге и Хааге-теэ. Находившаяся за рулем Volkswagen Passat 32-летняя женщина врезалась в ехавший по главной дороге Volkswagen Sharan, которым управлял 46-летний мужчина.