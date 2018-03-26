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  • ДТП в Тартумаа: беременную женщину увезли на скорой

ДТП в Тартумаа: беременную женщину увезли на скорой

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

В воскресенье вечером в Тартумаа произошло ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина, пишет Tartu Postimees.

Инцидент произошел в 20.15 в поселке Кюлитсе на перекрестке шоссе Кюлитсе-Хааге и Хааге-теэ. Находившаяся за рулем Volkswagen Passat 32-летняя женщина врезалась в ехавший по главной дороге Volkswagen Sharan, которым управлял 46-летний мужчина.

Беременную женщину-водителя Volkswagen Passat доставили в Клинику Тартуского университета для проверки состояния здоровья.

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