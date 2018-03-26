Свен Миксер выразил Сергею Лаврову соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

"Выражаю искренние соболезнования семьям и близким жертв пожара и желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, - передала пресс-служба МИД Эстонии слова соболезнования министра Миксера. - В этот трагический момент, когда погибли и пострадали и дети, мы мысленно вместе с близким погибших и с пострадавшими".