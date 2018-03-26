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  • Свен Миксер выразил Сергею Лаврову соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

Свен Миксер выразил Сергею Лаврову соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

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ФОТО: Markku Ulander/AP

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник выразил своему российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнование в связи с пожаром в торговом центре города Кемерово.

"Выражаю искренние соболезнования семьям и близким жертв пожара и желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, - передала пресс-служба МИД Эстонии слова соболезнования министра Миксера. - В этот трагический момент, когда погибли и пострадали и дети, мы мысленно вместе с близким погибших и с пострадавшими".

В воскресенье вечером в Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном центре. Погибли как минимум 53 человека.

Причины пожара пока не установлены.

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