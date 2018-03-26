Британский парламент изучит офшоры с "миллиардами Путина" в связи с серией подозрительных смертей

Комитет начал расследование в связи с серией убийств, в которых подозревают Россию. Их кульминацией стали отравление в Солсбери 4 марта Сергея Скрипаля и его дочери, а также убийство 12 марта бывшего партнера Бориса Березовского Николая Глушкова.

Парламентарии попытаются найти российские капиталы в скандально известных британских налоговых гаванях, таких, как Каймановы острова, Бермудские и Британские Виргинские острова, говорится в статье, которую цитирует InoPressa .

Две недели назад в британском парламенте был поднят вопрос о происхождении миллиардов, которые, по данным британских депутатов, Путин и его ближайшее окружение прячут в офшорах.

Теперь комитет по иностранным делам, который следит за деятельностью Министерства иностранных дел и MI-6, должен определить, как правительство может наказать санкциями приближенных Путина, подозреваемых в сокрытии миллиардов, выведенных из России.

14 марта происхождение "миллиардов Путина" бурно обсуждалось в парламенте Великобритании после выступления премьер-министра Терезы Мэй по поводу инцидента с применением нервно-паралитического вещества российского производства "Новичок" в Солсбери.

Парламентарии ранее несколько раз поднимали вопрос о происхождении денег российских граждан, проживающих на территории королевства или имеющих там бизнес, а также призывали ужесточить ответственность за отмывание денег. Премьер пообещала, что к имуществу российских лиц, которые не смогут объяснить законность происхождения этого имущества, будут применены правовые меры.

Парламентарии также потребовали от премьера задействовать лоббистов, чтобы обнаружить активы россиян в Великобритании. Глава комитета по иностранным делам британского парламента, консерватор Том Тагендхэт заявил, что Путин и его приближенные за 17 лет его правления украли у граждан страны около трех миллиардов долларов "или больше". Он призвал Мэй использовать все средства для того, чтобы обнаружить эти богатства. В ответ премьер отметила, что необходимо использовать только инструменты, предусмотренные законом. Напомним, что, по официальным данным, за последние шесть лет Путин заработал 38 528 817 рублей (около 675 тысяч долларов).

Том Тугендхат заявил, что Россия практикует "крайне враждебный" подход к Великобритании. Он призвал правительство дать ответ, "показав, как олигархи, в том числе президент, скрыли сотни миллиардов долларов" в британских владениях.

"В подозрительных смертях в Великобритании и во всем мире есть явная закономерность, выявленная в прошлом году BuzzFeed", - заявил парламентарий. "Нападение на Скрипалей и убийство Николая Глушкова ее только подтвердили. Очевидно, что мы не можем закрыть глаза на эти деяния. В ответ Соединенное Королевство не будет нарушать закон, но при этом не следует смотреть сквозь пальцы на использование наших финансовых и юридических служб для сокрытия российских капиталов в подконтрольных нам юрисдикциях", - подчеркнул он.

Комитет по иностранным делам британского парламента проведет первое слушание, посвященное расследованию, уже в среду, 28 марта.