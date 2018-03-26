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  • Пьяного пилота не пустили управлять самолетом, 106 пассажиров застряли в аэропорту

Пьяного пилота не пустили управлять самолетом, 106 пассажиров застряли в аэропорту

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Самолет TAP Portugal

ФОТО: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/ Scanpix

В аэропорту Штутгарта в пятницу непосредственно перед рейсом был задержан пьяный пилот авиакомпании TAP Portugal.

Сотрудник аэропорта заметил, что пилот едва волочит ноги и от него пахнет алкоголем, и незамедлительно сообщил об этом чиновникам аэропорта, которые задержали 40-летнего пилота, передает Airlive.net.

Пьяный мужчина собирался занять кресло второго пилота в самолете, направлявшемся в Лиссабон, однако, к счастью, подняться в воздух ему не дали. За столь безответственный поступок он был немедленно лишен летной лицензии.

Поскольку у авиакомпании TAP Portugal не нашлось замены, все 106 пассажиров были вынуждены остаться в аэропорту Штутгарта. Авиакомпания предложила им возможность размещения, но возможность улететь в Лиссабон им обещали лишь в понедельник.

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