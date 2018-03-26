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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 88 евро!

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Мальта.

ФОТО: Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Руанду начиная с 545 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Калифорнию начиная с 335 евро

Туда-обратно из Таллинна в Мумбаи начиная с 389 евро

Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 479 евро

Туда-обратно из Риги в Лаос начиная с 546 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 88 евро

Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 543 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Доминиканскую Республику начиная с 227 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Сейшельские острова начиная с 498 евро

Туда-обратно из Таллинна в Танзанию начиная с 467 евро

Туда-обратно из Парижа в Японию начиная с 274 евро

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