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Премьер-министр Эстонии выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

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Юри Ратас.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник выразил соболезнование родным и близким погибших в пожаре в торговом центре города Кемерово в России.

"Выражаю глубокое соболезнование всем семьям и близким погибших в пожаре торгового центра в Кемерово и желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - написал премьер-министр Ратас на своей странице в Facebook.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник направил своему российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнование в связи с пожаром в Кемерово.

"Выражаю искренние соболезнования семьям и близким жертв пожара и желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, - передала пресс-служба МИД Эстонии слова соболезнования министра Миксера. - В этот трагический момент, когда погибли и пострадали и дети, мы мысленно вместе с близкими погибших и с пострадавшими".

В воскресенье вечером в Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном центре. Погибли как минимум 56 человек.

Причины пожара еще не установлены.

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