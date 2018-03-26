Охранница Maxima решила преподать урок клиенту: «Учись читать, осел!»

Из-за чего весь сыр бор разгорелся - непонятно. Русский TVNET предполагает, что турист по незнанию решил рассчитаться в кассе, которая обслуживает покупателей с маленькими детьми.

На видео запечатлено, как в эмоциональном споре едва не дошло до рукоприкладства. Отличилась и женщина-охранница, которая выразила свою точку зрения следующими словами: «Здесь Латвия! Говори по-латвийски! Читать умеешь? Учись читать, осёл!».