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Охранница Maxima решила преподать урок клиенту: «Учись читать, осел!»

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Конфликт в магазине Maxima.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

В соцсети стало доступно видео конфликта, который случился в одном из латвийских супермаркетов Maxima между англоязычным мужчиной и охранницей магазина.

Из-за чего весь сыр бор разгорелся - непонятно. Русский TVNET предполагает, что турист по незнанию решил рассчитаться в кассе, которая обслуживает покупателей с маленькими детьми.

На видео запечатлено, как в эмоциональном споре едва не дошло до рукоприкладства. Отличилась и женщина-охранница, которая выразила свою точку зрения следующими словами: «Здесь Латвия! Говори по-латвийски! Читать умеешь? Учись читать, осёл!».

Раздосадованный покупатель не стал продолжать конфликт и быстро ретировался. Смотрите видео!

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