Охранница Maxima решила преподать урок клиенту: «Учись читать, осел!»
26 марта 2018 г., 11:38
В соцсети стало доступно видео конфликта, который случился в одном из латвийских супермаркетов Maxima между англоязычным мужчиной и охранницей магазина.
Из-за чего весь сыр бор разгорелся - непонятно. Русский TVNET предполагает, что турист по незнанию решил рассчитаться в кассе, которая обслуживает покупателей с маленькими детьми.
На видео запечатлено, как в эмоциональном споре едва не дошло до рукоприкладства. Отличилась и женщина-охранница, которая выразила свою точку зрения следующими словами: «Здесь Латвия! Говори по-латвийски! Читать умеешь? Учись читать, осёл!».
Раздосадованный покупатель не стал продолжать конфликт и быстро ретировался. Смотрите видео!