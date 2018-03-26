Ссора из-за зачатого по договоренности ребенка переросла в судебную тяжбу

Значение отца нужно подчеркивать

Лийса-Ли Пакоста. Marko Saarm / Sakala

Уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза-Ли Пакоста

Права и обязанности отцов и матерей, как согласно Закону о гендерном равноправии, так и согласно Закону о семье и Закону о защите детей, совершенно равны. Если семья по каким-то причинам не может сама договориться о времени и способе воспитания ребенка, то в интересах прежде всего ребенка это определяется в суде или в ходе договорного производства.

Масла в огонь проблем в свою очередь подливает тот факт, что у назначающих права могут быть свои предубеждения: например, что ребенок по определению ближе к матери. К нам обращаются отцы, которые оказались в беде из-за ограничивающих их права предубеждений. Молодые чиновники говорили нам, что долгое время в университетах учили тому, что ребенка нужно всегда отдавать матери, а отец всегда может начать жизнь с начала.

Мы получаем обращения от отцов, которым чиновники напрямую говорили, что мать так и так выиграет, отцу вообще нет смысла напрягаться. Или работодатель дает свободные дни только матерям, но не отцам. Мы не занимаемся решением семейных проблем, но мы занимаемся просвещением в той области, что принимающие решения должны обращаться с родителями равно, и видеть в отце настолько же важного родителя, как и в матери.

Если родители не агрессивны и не преступники, ребенок выиграет от общения с обоими родителями и со всеми бабушками и дедушками. Опытные работники по защите детей умеют распознавать борьбу за власть, а также насильственное поведение матери или отца, и принять справедливое решение.

В Эстонии нужно больше подчеркивать важность и необходимость отца. То, что некоторые отцы получили отпор из-за своей половой принадлежности, останавливает других в борьбе за свои права.

Конечно, есть много трагических историй, когда семьи приходилось спасать от агрессивных или бессердечных отцов, но очень неправильно считать, что такой же ни при каких условиях не может оказаться и мать.