Ссора из-за зачатого по договоренности ребенка переросла в судебную тяжбу

Зачатая искусственным путем Анни, по планам родителей, должна была родиться в гармоничной, но с раздельно живущими родителями семье, но теперь отношения между родителями девочки вынуждены улаживать специалисты по защите детей и суд, пишет Postimees.
Для защиты интересов ребенка мы не будем вдаваться в детали.
Отношения между Яаной и Олегом начались поспешно: они даже толком не знали друг друга до того, как путем искусственного оплодотворения получили общего ребенка. Яана и Олег гомосексуальны, а вместе их свело желание иметь собственного родного ребенка, которого можно было бы любить "пополам". Когда через знакомых они смогли найти друг друга, совместный проект «ребенок, растущий в неполной семье» был запущен.
Первоначальные планы были составлены до того, как Яана забеременела. По словам Олега, у них был устный договор о том, что сначала ребенок будет больше находиться с матерью, а после того, как ему исполнится полгода, Анни будет проводить одинаковое время с матерью и отцом. Договор есть договор. Без него проекта не было бы вообще, с чем согласились оба. К рождению нового человека одновременно готовились в двух домах: были куплены кроватки, одежда, подгузники. Все в двойном размере. «Основой всего были желание и сотрудничество обеих семей», - сказал Олег.
Когда Анни родилась, Олег был рядом с ней в больнице. Казалось, что все идет по плану: мечта мужчины и женщины исполнилась. Олег постоянно занимался Анни вместе с Яаной. У Яаны было больше свободного времени, чтобы искать работу.
Но идиллия продолжалась всего несколько месяцев, а потом возникли первые разногласия. Выяснилось, что у Олега и Яаны разное представление в воспитании Анни. Простой пример: если мать была сторонницей строгого режима, то отец предпочитал более мягкое отношение к дочке.
Разногласия стали копиться быстро. Яана установила определенные дни недели и часы, когда Олег и Анни могли встречаться, но пары раз в неделю Олегу было мало.
Гармоничное сотрудничество не сложилось, и между родителями угасли какие-либо человеческие отношения. Анни еще не было и года, а ее родители уже общались через адвокатов, а кроме того Яана обратилась местное самоуправление к специалистам по защите детей. Яана предъявляла Олегу претензию, что он хочет видеть ребенка слишком часто, а Олег требовал исполнения договоренности – в воспитании ребенка оба должны участвовать на равных правах.
Вместо эмоциональных высказываний родителей, сосредоточимся прежде всего на фактах, которые по возможности подтверждаются документами. Яана не хотела, чтобы ее история каким-либо образом стала достоянием гласности и отказалась давать объяснения, хотя мы заверили ее, что защитим личные данные ее и ребенка.
«Поскольку я мать, моя первая задача - защитить будущее и частную жизнь моего ребенка. Я не хочу, чтобы жизнь девочки была испорчена тем, что ее будут разбирать в СМИ на глазах у всех. Это никак не может соответствовать интересам ребенка», - прокомментировала Яана. Она добавила, что Олег распространяет о ней ложные утверждения, но она не будет их опровергать, поскольку между ними ведется закрытый судебный спор. Также Яана не видит ничего чрезвычайного в своей истории.
Олег говорит, что он обратился к общественности только потому, что, являясь биологическим отцом, оказался заложником ситуации. Он, по его словам, обвиняет не мать, а систему, которая, по оценке Олега, склоняется на сторону матери. Только у женщины есть биологическая возможность родить, поэтому женщина и ребенок автоматически сближаются – так ему объяснили специалисты по защите детей. По словам Олега, система исходит лишь из такой традиционной и жизненной ситуации, в том числе, при распределении половых ролей, не особо учитывая желание и возможность посвятить себя ребенку, а также реальную близость родителя и ребенка.
Близость с матерью больше
Конечно, специалисты по защите детей местного самоуправления опровергают подобные обвинения, но в то же время подчеркивают, что у Яаны и Анни уже имеются исключительные отношения, поскольку «ребенка вынашивает и рожает человек женского пола».
«Девять месяцев в животе матери и процесс рождения создают эту уникальную связь между матерью и ребенком, а также объясняют, почему в первые годы жизни ребенка настолько важна близость матери», - говорят специалисты по защите детей. Они считают, что ребенок до года ощущает себя единым целым с матерью, поэтому отделение от матери должно происходить постепенно.
По словам Олега, у него с Анни возникли близкие отношения, ослабление которых было решением Яаны, а не Олега. Мужчина разочарован, поскольку только у матери с самого начала было право решать, по какому графику и вообще сможет ли отец видеться с Анни, поехать с ней в деревню к бабушке и дедушке или остаться ночевать у отца.
Теперь Яана и Олег спорят в суде о правах на опеку и порядке общения. Суд уже уплотнил порядок общения Олега и Анни, хотя желание Олега, чтобы Анни равное количество времени жила в домах обоих родителей, учитывая судебную практику Эстонии, выполнить совершенно невозможно. Суд считает, что у ребенка должен быть один дом.
«Такие ситуации возникают крайне редко, когда суд выносит решение, что ребенок проводит равное количество времени с обоими родителями», - сказал пресс-секретарь судов Янар Филиппов. Он добавил, что такое проживание у обоих родителей для дошколенка еще можно как-то организовать, но в школьное время - скорее нет.
«Общая позиция судебной практики такова, что для обеспечения стабильности ребенку нужен один дом», - добавил Филиппов. Ребенок может жить с обоими равное количество времени только в том случае, если они живут вместе и у них хорошие отношения.
Отец в худшем положении
Обычно не живущие вместе родители сами решают, где будет жить ребенок. Если достичь договоренности не удается, то место жительства ребенка определяет суд, но за обоими родителями сохраняется право на опеку.
Это, по мнению Олега, автоматически ставит отца в худшее положение. Конституция хоть и говорит, что люди равны вне зависимости от их половой принадлежности, но суд все же считает, что несмотря на то, что у Олега возникли близкие отношения с Анни, они не могут быть такими же, как определенные природой отношения между новорожденным и матерью. С точки зрения Олега, внутри системы уже заложено предпочтение, согласно которому он как биологический отец - вне зависимости от его желания - может быть только воскресным папой.
По словам Филиппова, статистики, с кем из родителей чаще оставляют детей, не существует, но, конечно, такое право получают не только матери. Исходящие из вынашивания и рождения ребенка близкие отношения могут быть определяющими лишь в отношении совсем маленьких детей, отметил Филиппов.
«В случае ребенка постарше близость возникает от того, кто является первичным опекуном. То есть важны близкие отношения как таковые, а не то, на чем одни основаны», - добавил Филиппов.
О случае Олега и Яаны знает и уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза-Ли Пакоста: «Мы занимались этой историей, но из-за необходимости защиты личных денных я не могу комментировать больше, чем то, что по поступившей к нам информации, мы достаточно серьезно отнеслись к ситуации, чтобы с согласия обратившегося и для обеспечения благополучия ребенка, чтобы вопрос решался в подразделение защиты детей Департамента социального страхования».
В Департаменте социального страхования об этом конфликте знают хорошо, но говорить подробно тоже не могут. «Можно сказать, что это первый такой случай, подобными спорами мы никогда раньше не занимались», - сказала руководитель службы консультаций отделов защиты детей местных самоуправлений Департамента социального страхования Кади Лаури.
Самым печальным в этой истории является то, что больше всего от спора родителей страдает Анни. С точки зрения службы защиты детей, можно было предусмотреть, что из-за Анни возникнет конфликт, хотя родители этого и не хотели. Причиной стало то, что еще до рождения ребенка родители не жили вместе, у каждого имеются свои взгляды на жизнь, стремления, планы и представления о жизни Анни.
Отец считает, что конфликт возник не из-за Анни, он еще верит в возможность гармоничного распределения родительских обязанностей, а также в то, что и не живущие вместе родители в состоянии воспитывать ребенка в двух домах. Он знает и другие пары, которые родили ребенка по договоренности.
Значение отца нужно подчеркивать
Лийса-Ли Пакоста.
Marko Saarm / Sakala
Уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза-Ли Пакоста
Права и обязанности отцов и матерей, как согласно Закону о гендерном равноправии, так и согласно Закону о семье и Закону о защите детей, совершенно равны. Если семья по каким-то причинам не может сама договориться о времени и способе воспитания ребенка, то в интересах прежде всего ребенка это определяется в суде или в ходе договорного производства.
Масла в огонь проблем в свою очередь подливает тот факт, что у назначающих права могут быть свои предубеждения: например, что ребенок по определению ближе к матери. К нам обращаются отцы, которые оказались в беде из-за ограничивающих их права предубеждений. Молодые чиновники говорили нам, что долгое время в университетах учили тому, что ребенка нужно всегда отдавать матери, а отец всегда может начать жизнь с начала.
Мы получаем обращения от отцов, которым чиновники напрямую говорили, что мать так и так выиграет, отцу вообще нет смысла напрягаться. Или работодатель дает свободные дни только матерям, но не отцам. Мы не занимаемся решением семейных проблем, но мы занимаемся просвещением в той области, что принимающие решения должны обращаться с родителями равно, и видеть в отце настолько же важного родителя, как и в матери.
Если родители не агрессивны и не преступники, ребенок выиграет от общения с обоими родителями и со всеми бабушками и дедушками. Опытные работники по защите детей умеют распознавать борьбу за власть, а также насильственное поведение матери или отца, и принять справедливое решение.
В Эстонии нужно больше подчеркивать важность и необходимость отца. То, что некоторые отцы получили отпор из-за своей половой принадлежности, останавливает других в борьбе за свои права.
Конечно, есть много трагических историй, когда семьи приходилось спасать от агрессивных или бессердечных отцов, но очень неправильно считать, что такой же ни при каких условиях не может оказаться и мать.
Часть родители занимаются своими делами
Член правления Общества примирения семей Эстонии Аннели Лийвамяги-Хитров
Жизнь на два дома возможна только в том случае, когда родители очень хорошо сотрудничают друг с другом и вместе организуют порядок проживания ребенка. А это предполагает общение родителей. Если вы решили расстаться, нужно уметь договариваться, а то, что происходит в отношениях мужчины и женщины, не должно влиять на их ребенка.
Понятие дома ребенку прививают родители, и если они говорят об интересах ребенка, то они должны обсуждать порядок его проживания.
После рождения ребенок больше находится с матерью хотя бы по причине кормления грудью. В большинстве случаев дети с раннего возраста больше находятся с матерями, поскольку отцы работают. Привлечение отцов к опеке за ребенком после рождения во многом зависит от уклада жизни семьи, интереса отцов и готовности матерей привлекать отцов. Если отцов не привлекать к воспитанию ребенка, контакт у него не возникнет с отцом такой же близости, как с матерью. Важно, чтобы и после развода ребенок не был отдален от отца, иначе отношения сведутся к отношениям с воскресным папой. Но привлечение отцов во многом зависит от матерей, а они часто не понимают, что если идут на поводу у своих эмоций (не готовы общаться с бывшим партнером) и препятствуют общению ребенка с отцом, они исходят не из интересов ребенка, а из своих собственных.
Родители часто борются за равные права, но когда получают равное время на воспитание ребенка, оказывается, что у них нет этого времени, поскольку нужно ведь и на работу ходить. В любом случае ребенок - не участник борьбы, он, скорее, проигравший.
Если обоих родителей беспокоят только их дела (например, обида), не поможет и договорное производство: в таком случае основное внимание уделяется не лучшей организации жизни ребенка, а имеющемуся конфликту. И в этой ситуации суд в интересах ребенка выносит конкретные решения - где ребенок будет жить и каким мог бы быть порядок общения с ним.
КОММЕНТАРИЙ
Кадри Лаури.
BNS
Руководитель службы консультирования отделов защиты детей местных самоуправлений Департамента социального страхования Кади Лаури
Основные принципы права на опеку и общения с ребенком, а также обращения с ребенком установлены в Законе о семье и защите ребенка. У обоих родителей по отношению к своему ребенку есть равные права и обязанности, которые действует и в том случае, если родители не живут вместе. У обоих родителей равно важная роль в воспитании ребенка и в создании с ним близких отношений.
Все решения, касающиеся ребенка, нужно принимать исходя из интересов ребенка. Для понимания этого нужно выяснить все обстоятельства, влияющие на ребенка и его благополучие, а также иную важную информацию, чтобы оценить влияние решения на ребенка. Мы создали для работников по защите детей инструкцию по оценке благополучия ребенка.
За деятельностью чиновников местного самоуправления в любом случае следит само самоуправление. Отдел защиты детей Департамента социального страхования при необходимости помогает разбирать сложные случаи и помогает найти лучшее решение для ребенка и его семьи. Чтобы получить консультацию в отдел по защите детей обращаются по многим вопросам, но чаще - всего с вопросами, касающимися права опеки.
У работников по защите детей есть возможность проходить дополнительное обучение, которое организует Институт развития здоровья.