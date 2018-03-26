Saarte Hääl: воспитатель, ударивший ребенка по лицу, уволен

Saarte Hääl пишет, что несколько недель назад на Сааремаа, в детсаду Ида-Нийду произошел прискорбный случай, в результате которого пришлось уволить воспитателя.
По сведениям газеты, один из родителей увидел, как воспитатель ударил ребенка рукой по лицу. Родитель немедленно сообщил об этом директору Хелин Винтер, которая заверила газету, что с проблемой разобрались.
Со всеми участниками конфликта была проведена беседа, и, поскольку тема деликатная и для воспитателя, и для родителей ребенка, директор не сочла возможным комментировать детали.
Советник Саареской волостной управы по начальному образованию Майу Раун сообщила, что директор детского сада представила подробный обзор случившегося, однако ввиду деликатности темы волостная управа не может уточнить подробности.
“Чтобы разобраться в таких прискорбных случаях и принять взвешенное решение, руководителю нужно время на выслушивание сторон и анализ информации. Поскольку заключение и расторжение трудовых договоров входит в компетенцию директора детского сада, для нас важно, что директор обсудил сложившуюся ситуацию с обеими сторонами и принял продуманное решение”, - добавила Раун.