Saarte Hääl: воспитатель, ударивший ребенка по лицу, уволен

По сведениям газеты, один из родителей увидел, как воспитатель ударил ребенка рукой по лицу. Родитель немедленно сообщил об этом директору Хелин Винтер, которая заверила газету, что с проблемой разобрались.

Со всеми участниками конфликта была проведена беседа, и, поскольку тема деликатная и для воспитателя, и для родителей ребенка, директор не сочла возможным комментировать детали.

Советник Саареской волостной управы по начальному образованию Майу Раун сообщила, что директор детского сада представила подробный обзор случившегося, однако ввиду деликатности темы волостная управа не может уточнить подробности.