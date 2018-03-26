Сергей Скрипаль. ФОТО: YURI SENATOROV/AFP/Scanpix

В обзоре британских газет:

В день отравления бывший шпион отключил GPS на четыре часа

Times удалось выяснить новые подробности дела об отравлении бывшего британского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В день, когда он и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в парке города Солсбери, GPS на их телефонах был отключен на протяжении около четырех часов.

Times цитирует предположения, ранее прозвучавшие в других британских газетах, о том, что такие действия могли позволить Скрипалю с дочерью провести какую-то секретную встречу в неизвестном пока месте.

Пресс-секретарь Скотленд-Ярда вчера отказалась обсуждать с изданием эту информацию, уточнив, что не может комментировать ход расследования.

На сегодняшний день известно, что Скрипали посетили кладбище, где похоронены жена и сын Сергея в 9:15 утра, а в полвторого оставили машину на парковке в Солсбери, после чего отправились в паб и ресторан. Их обнаружили на скамейке в центре города в 15:35.

Известно также, что операторы мобильной связи предоставили следователям все имевшиеся у них данные тысяч телефонных номеров, использовавшихся в Солсбери в день происшествия и в предыдущие дни.

Газета не сочла возможным делать какие-то выводы из полученной информации об отключенной навигации на телефонах Скрипалей.

Facebook поймали на хранении излишней информации

Все основные британские газеты рассказывают о всколыхнувшей страну новости о том, что Facebook собирал и хранил все данные о телефонных звонках и смс пользователей его мобильного приложения.

По данным Times, IT-гигант аккумулировал базу данных, где хранятся данные о времени всех звонков и отправленных сообщений, а также об адресатах и собеседниках пользователей.

Сама компания заявила, что получила разрешение владельцев телефонов на Android собирать эти данные, когда они устанавливали приложение Facebook. Устанавливая приложение, люди также соглашались делиться своими контактами.

Но, как отмечает Guardian, многие владельцы смартфонов были удивлены.

Times цитирует слова программиста Дилана Маккея из Новой Зеландии, который, проверив реестр хранившихся данных, обнаружил, что Facebook каким-то образом помимо данных из своего приложения собирал и сохранял всю историю звонков и смс, никакого отношения к «Фейсбуку» не имеющих.

Газета уточняет, что Facebook не только собирает информацию о своих пользователях, анализирует их сообщения, связи, но и «любит» покупать дополнительную информацию у разных брокеров данных. Он также использует файлы cookies для отслеживания действий пользователей на других сайтах.

Сама компания настаивает на том, что это помогает показывать людям более релевантную им рекламу, но критики продолжают называть эту тактику навязчивой слежкой.

Facebook в ответ на критику продолжает настаивать на том, что сбор такой информации является обычной практикой с целью упростить использование приложений, а собранную информацию можно удалить в любой момент.

Лидеры еврейских общин Британии выходят на Парламент-сквер

Все британские газеты рассказывают о беспрецедентной акции, которой не было в Британии со времен Второй мировой войны. Завтра лидеры двух самых крупных и влиятельных еврейских общин страны проведут на Парламент-сквер акцию протеста против лидера лейбористской партии Джереми Корбина.

Daily Telegraph пишет, что в обращении еврейских организаций Корбина обвиняют в приверженности конспирологическим теориям и враждебности к евреям. Лидеры общин собираются вручить Корбину официальное обращение, где показано, что он и сам позволяет себе антисемитские высказывания и не осуждает подобные действия других членов партии.

Guardian приводит цитату из этого письма, где говорится, что Корбин не может всерьез противостоять антисемитизму, потому что сам накрепко идеологически связан с крайне левой идеологией, которая инстинктивно враждебно относится к еврейским общинам.

Times цитирует заявление Корбина, в котором лидер лейбористов впервые признает существование проблемы антисемитизма в его партии, но настаивает на том, что это не является частью ее идеологической платформы.

Но, как пишет Guardian, свои извинения Корбин, возможно, принес слишком поздно: слишком много было в последние годы вопиющих заявлений членов лейбористской партии, после которых их лидеру давно пора было сказать, что эта отвратительная практика должна прекратиться. Пока же обычные евреи Британии все больше обеспокоены бесконтрольностью подобной риторики.

Несколько депутатов-лейбористов также высказались за то, чтобы Корбин публично объяснился.

Пока известно, что лидеры общин призывают евреев приехать на Парламент-сквер, но сам Джереми Корбин там появляться не собирается, хотя и туманно обещает встретиться с представителями британских еврейских организаций «в ближайшем будущем».