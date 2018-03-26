Кристина Каллас: эстонским гимназиям следует привлекать иностранных учеников

Каллас добавила, что эстонские гимназии сегодня не готовы в больших количествах принимать иностранных учащихся. "Мы, может быть, говорим про 100-150 учеников в год, с государственными стипендиями, в какие-то школы, которые готовы их принимать. В том числе и русскоязычные гимназии, потому что в России есть интерес к нашим гимназиям", - сказала директор Нарвского колледжа ТУ.