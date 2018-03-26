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Кристина Каллас: эстонским гимназиям следует привлекать иностранных учеников

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Кристина Каллас

ФОТО: Нарвский колледж ТУ

Эстонии следует использовать конкурентные преимущества своей системы образования, привлекая иностранных учащихся не только в вузы, но и в гимназии, в том числе русскоязычные, пишет Rus.ERR со ссылкой на Радио 4.

В свете сокращающегося населения страны и растущего дефицита кадров это позволит, с одной стороны, увеличить приток квалифицированных специалистов на рынок труда, а с другой - обеспечит интеграцию иностранцев в эстонское общество, заявила директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас в интервью службе новостей "Радио 4".

Каллас добавила, что эстонские гимназии сегодня не готовы в больших количествах принимать иностранных учащихся. "Мы, может быть, говорим про 100-150 учеников в год, с государственными стипендиями, в какие-то школы, которые готовы их принимать. В том числе и русскоязычные гимназии, потому что в России есть интерес к нашим гимназиям", - сказала директор Нарвского колледжа ТУ.

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