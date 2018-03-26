Фото: крупнейшее в мире круизное судно отправилось в свой первый рейс

В субботу, 24 марта, самое большое круизное судно в мире «Симфония морей» отправился в первый рейс. Лейнер отправился из Франции в Испанию, Малагу. Первый сезон пройдет в Средиземном море, затем лайнер будет находиться в порту приписки Майами.
Круизный лайнер размером с небоскреб строился два года французской компанией STX, пишет "Моя Планета". Создание Симфонии морей стоило $1.35 млрд, вес составляет 228 000 тонн, а длина 362 метра. Лайнер-монстр вмещает 8000 человек, включая 2200 сотрудников.
На борту круизника есть канатная дорога, каток, мини-поле для гольфа, скалодром, аквапарк с симулятором морских волн и баскетбольная площадка, сообщает Daily Mail.
Владеет судном Royal Caribbean International, Флорида. Директор компании Ричард Фейн поблагодарил судостроителей, шутливо заметив: «Мы сказали спасибо миллиард раз, и каждый был раз был по €1».