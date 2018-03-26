Фото: крупнейшее в мире круизное судно отправилось в свой первый рейс

В субботу, 24 марта, самое большое круизное судно в мире «Симфония морей» отправился в первый рейс. Лейнер отправился из Франции в Испанию, Малагу. Первый сезон пройдет в Средиземном море, затем лайнер будет находиться в порту приписки Майами.