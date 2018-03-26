Liviko прогнозирует в этом году рост экспорта алкоголя из Эстонии в Россию

«Мы возобновим активную продажу своей продукции в России в мае этого года», - сообщил в интервью газете исполнительный директор Liviko Янек Кальви. По оценке предприятия, нынешний год может оказаться переломным, поскольку экспорт напитков в Россию, который с 2014 года сократился почти в двадцать раз, вновь набирает обороты.

Сокращение объемов экспорта напитков из Эстонии в первую очередь произошло на фоне посредственных результатов продаж, что потребовало смены оптового продавца продукции в России.

«Среди собственников предыдущего оптового продавца начались разногласия по вопросу о развитии фирмы, в результате это сказалось и на нашем экспорте. Поскольку в своем стремлении продвинуть продукцию производители и поставщики очень тесно срастаются друг с другом, то найти потом нового оптового продавца, начать новый этап сотрудничества с ним - это всегда болезненный и длительный процесс», - пояснил Кальви.