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Liviko прогнозирует в этом году рост экспорта алкоголя из Эстонии в Россию

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Алкоголь.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Крупный производитель крепких спиртных напитков Liviko прогнозирует в этом году рост экспорта алкоголя из Эстонии в Россию, поскольку в мае предприятие планирует возобновить активную продажу своей продукции на российском рынке - об этом в понедельник пишет BNS со ссылкой на Postimees.

«Мы возобновим активную продажу своей продукции в России в мае этого года», - сообщил в интервью газете исполнительный директор Liviko Янек Кальви. По оценке предприятия, нынешний год может оказаться переломным, поскольку экспорт напитков в Россию, который с 2014 года сократился почти в двадцать раз, вновь набирает обороты.

Сокращение объемов экспорта напитков из Эстонии в первую очередь произошло на фоне посредственных результатов продаж, что потребовало смены оптового продавца продукции в России.

«Среди собственников предыдущего оптового продавца начались разногласия по вопросу о развитии фирмы, в результате это сказалось и на нашем экспорте. Поскольку в своем стремлении продвинуть продукцию производители и поставщики очень тесно срастаются друг с другом, то найти потом нового оптового продавца, начать новый этап сотрудничества с ним - это всегда болезненный и длительный процесс», - пояснил Кальви.

В 2016 году Liviko при обороте в 129,7 млн евро получил прибыли в размере 4 млн евро. За пределы Европейского Союза предприятие продало тогда своей продукции на 1,4 млн евро.

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