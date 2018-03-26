Скандальное антидопинговое агентство может сменить название и просит денег

Смена имени относится к реформам, которые рассматриваются Агентством как часть программы по ребрендингу для увеличения финансирования со стороны правительств различных стран и других заинтересованных сторон.

За последние 10 лет WADA было вынуждено сократить бюджет на научные исследования на 80%, так как средства были перераспределены в другие области. В этом году бюджет организации вырос на 8% и составил 32 млн долларов. Организация надеется, что к 2021 году эта цифра вырастет еще на 10 млн долларов.

«Наш бренд должен стать более привлекательным, чтобы большие компании захотели с нами сотрудничать. На сегодняшний день спорно, захочет ли большой бренд сотрудничать с нами и связывать свое имя с антидопингом, так как это может ассоциироваться с негативом.

Возможно, вопрос с изменением имени будет рассмотрен. Не только с точки зрения получения большего финансирования, но и с точки зрения общения с сообществом спортсменов», – заявила директор по коммуникациям WADA Кэтрин Маклин.

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), министр по делам детей и равноправия Норвегии Линда Хофстад Хеллеланд заявила о том, что Агентство должно добиться большего финансирования от стран-членов организации.

«Нам нужно сильное WADA, мы должны повлиять на правительства стран, чтобы увеличить финансирование WADA. Это непростая задача, но я надеюсь, что у нас это получится. И тогда WADA будет еще более сильное и независимое. Нам нужно, чтобы люди верили в систему антидопинга.