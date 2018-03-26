Узнайте, автомобили каких марок чаще всего попадаются на превышении скорости

К таковым относятся водители Volkswagen, Toyota, Audi, Mercedes-Benz и BMW, на счету которых, согласно статистике, больше всего нарушений.

В то же время стоит отметить, что марки упомянутых ранее автомобилей пользуются среди жителей Эстонии повышенным спросом, поэтому большое число штрафов может быть обусловлено тем фактом, что этих машин просто больше на дорогах страны.