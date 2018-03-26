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Узнайте, автомобили каких марок чаще всего попадаются на превышении скорости

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ФОТО: Mailiis Ollino/

На эстонских шоссе установлено довольно много фоторадаров. Недавно стало известно, какие марки автомобилей чаще всего попадаются на превышении максимально разрешенной скорости, пишет Geenius.

К таковым относятся водители Volkswagen, Toyota, Audi, Mercedes-Benz и BMW, на счету которых, согласно статистике, больше всего нарушений.

В то же время стоит отметить, что марки упомянутых ранее автомобилей пользуются среди жителей Эстонии повышенным спросом, поэтому большое число штрафов может быть обусловлено тем фактом, что этих машин просто больше на дорогах страны.

Например, самыми популярными подержанными автомобилями в Эстонии являются Volkswagen Passat, BMW 5-ой серии, Audi A6, BMW 3-й серии и Audi A4. В первой десятке также оказались Volkswagen Golf, Toyota Avensis, Mercedes-Benz E-класса , Ford Mondeo и Ford Focus.

В большинстве случае размер штрафа составляет 9-18 евро.

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