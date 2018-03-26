Будни наших пограничников: российских рыбаков оштрафовали, пострадавшему на льду выпивохе помогли

В субботу около полудня погранохране поступило сообщение, что на Чудском озере требуется помощь упавшему и пострадавшему человеку, передает Лыунаская префектура. Пограничники заставы Ванья обнаружили нуждавшегося в помощи человека примерно в пяти километрах от берега. Доставив его туда, они передали подвыпившего человека медикам. Медики установили у пострадавшего травмы, оказали ему помощь и доставили в травмпункт.

В тот же день в 15.30 при проверке в волости Нина пограничники установили, что автомобиль Opel вел нетрезвый гражданин Латвии, и составили протокол об административном нарушении, отстранив водителя от вождения. Машину с личными вещами нетрезвого человека доставил до ближайшего места ночлега его трезвый друг.

Также пограничники оштрафовали троих рыбаков, по ошибке заехавших на мотосанях на территорию Эстонии. В субботу в 20.40 пограничники задержали на Чудском озере внедорожник и в нем троих рыбаков - российских граждан, которые по ошибке незаконно пересекли временную контрольную линию, сообщила Лыунаская префектура. Пограничники доставили задержанных рыбаков для оформления штрафа на заставу Ванья и сообщили о произошедшем российским коллегам.

За нарушение границы рыбакам был назначен штраф, а на следующее утро нарушители были переданы представителям российской погранслужбы.