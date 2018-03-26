Во вторник в Таллинне пройдет День прав потребителя

Во вторник в большом зале Национальной библиотеки (ул. Тынисмяги, 2) с 11 до 16 часов с синхронным переводом на русский язык будет проходить традиционный Таллинский день прав потребителя, чтобы ознакомить с законодательными изменениями и другими актуальными темами в области прав потребителя и торговли, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии Раэпресс.