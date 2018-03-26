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Во вторник в Таллинне пройдет День прав потребителя

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ФОТО: Scanpix

Во вторник в большом зале Национальной библиотеки (ул. Тынисмяги, 2) с 11 до 16 часов с синхронным переводом на русский язык будет проходить традиционный Таллинский день прав потребителя, чтобы ознакомить с законодательными изменениями и другими актуальными темами в области прав потребителя и торговли, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии Раэпресс.

Как отметил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, особый интерес повестка дня должна вызвать у представителей квартирных товариществ, в связи с обязательным созданием товариществ со стороны государства, у предпринимателей сферы торговли, любителей купить себе что-нибудь эдакое в интернете. Речь пойдет также о приемах введения личного или семейного бюджета, правах в области защиты личных данных.

Участие в мероприятии бесплатное, но желательно предварительно зарегистрироваться по электронному адресу tarbijainfo@tallinnlv.ee или телефону 640 4232. Форму регистрации можно найти здесь.

Координатором мероприятия является отдел цен и защиты потребителя Таллинского департамента предпринимательства.

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