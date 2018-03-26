Мужчина вывесил на доме флаг со свастикой: просто он красивый

Работающий в Финляндии сварщиком Савицкис заявил, что редко бывает в Эстонии и в субботу был с семьей дома, когда ему пришла в голову идея вывесить флаг со свастикой.

“Просто красивый флаг, ничего более. Никакой агрессии не было, - пояснил мужчина свой поступок. – Не думал, что снимут”.

Флаг провисел меньше часа, но многие успели его сфотографировать. ФОТО: Erakogu

По словам Савицкиса, за то короткое время, что флаг провисел на доме, его много раз сфотографировали, после чего тема обсуждалась в сообществе “Замечено в Вильянди” в Фейсбуке. Сам он не является его пользователем, но ознакомился с дискуссией с аккаунта жены. “Там в основном пишут дети. Русские обещали поджечь дом”, - заявил Савицкис, добавив, что его эти отзывы оставили равнодушным.

Под постом в Фейсбуке, которым поделились 260 человек, были комментарии самого разного толка: кто-то хвалил, что наконец-то стали вывешивать правильные флаги, кто-то посчитал это дурной шуткой. По его словам, Савицкис ни к чему не призывал. Также он утверждал, что это никак не было связано с годовщиной мартовской депортации.

Савицкис рассказал, что купил флаг в Финляндии, в лавке с милитаристскими товарами, где продаются флаги, форма и каски с различной символикой. “Я спросил там, могут ли это продать. Они сказали, что флаг не того размера”, - припомнил латыш, добавив, что хотел внести немного оживления в жизнь Вильянди, где ничего не происходит.

Поскольку вывешенный на улице Аллика флаг, по словам Савицкиса, не того размера, его нельзя считать "тем самым" символом. Каждый, по его мнению, усматривает в нем различные значения. “Кто увидел в нем символ нацизма, кто символ из Древнего Тибета. Эти стрелки означают круговорот года”, - пояснил он.

До этого флаг со свастикой висел у него дома и, по его словам, он и там привлекал внимание прохожих, поскольку был виден с улицы в окно. Что в субботу явится полиция и временно конфискует флаг, он не думал. Взятый на хранение флаг он получит лишь в четверг утром.

Хозяин дома, живущий в Пайкузе и сдающий дом семье Савицкис в аренду, сообщил, что узнал о происшествии по разным каналам. Он разговаривал с арендатором, вывесившим флаг, и тот сказал ему, что ничего под этой акцией ничего не подразумевал.

Днем 24 марта полиция получила сообщение, что в Вильянди на доме по улице Аллика вывешен красный флаг со свастикой. Полиция взяла флаг на хранение и пояснила, что его вывесил пьяный жилец.