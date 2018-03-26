Сегодня МИД Эстонии сообщит об ответных мерах на нападение в Солсбери

Во второй половине дня в понедельник на пресс-конференции МИД проинформирует об ответных мерах Эстонии на совершенное в английском Солсбери нападение с применением нервно-паралитического газа. Пресс-секретарь не уточнил, какие именно меры планируются.

Премьер-министр страны Юри Ратас на прошлой неделе заявил, что Эстония осуждает совершенное в английском Солсбери нападение с применением нервно-паралитического газа и рассматривает различные возможности ответить на эти действия, одна из возможностей ответного шага — это высылка дипломатов.