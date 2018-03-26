Сегодня МИД Эстонии сообщит об ответных мерах на нападение в Солсбери

МИД Эстонии в понедельник проинформирует о мерах Эстонии в ответ на совершенное в английском Солсбери нападение с применением нервно-паралитического газа.
Во второй половине дня в понедельник на пресс-конференции МИД проинформирует об ответных мерах Эстонии на совершенное в английском Солсбери нападение с применением нервно-паралитического газа. Пресс-секретарь не уточнил, какие именно меры планируются.
Премьер-министр страны Юри Ратас на прошлой неделе заявил, что Эстония осуждает совершенное в английском Солсбери нападение с применением нервно-паралитического газа и рассматривает различные возможности ответить на эти действия, одна из возможностей ответного шага — это высылка дипломатов.
Лидеры ЕС выразили в четверг твердую поддержку Великобритании в связи с делом российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом, и согласились с оценкой Лондона, что Россия с «весьма вероятно» несет ответственность за нападение с применением нервно-паралитического вещества. Лидеры ЕС обещали главе правительства Великобритании Терезе Мэй всестороннюю поддержку в выяснении подробностей нападения и согласовании дальнейших шагов.