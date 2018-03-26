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Министр обороны Юри Луйк: Эстония считает, что химатаку в Солсбери совершила Россия

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Юри Луйк выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

ФОТО: Müncheni julgeolekukonverents

Эстония считает, что химическую атаку в Солсбери совершила Россия, заявил в понедельник министр обороны Эстонии Юри Луйк.

«Эстония самым решительным образом осуждает незаконное применение силы в Солсбери, которое совершила Россия, применив химическое оружие на территории другого государства», - сказал Юри Луйк на совместной пресс-конференции с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.

«Mы полностью доверяем расследованию официальных лиц Великобритании и призываем Россию немедленно прекратить свои глубоко незаконные акты», - сказал Луйк.

«Как остальная Европа, мы (Эстония) также изучим следующие шаги в поддержку наших союзников», - подчеркнул Луйк. По его словам, он глубоко убежден, что нападение в Солсбери совершила Россия.

4 марта бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в Солсбери.

По данным британского следствия, они были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок», Лондон обвиняет в химической атаке Россию.

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