Трагедия в семье испанского вратаря - от рака скончался пятилетний сын

В семье Сантьяго Канисареса, в прошлом голкипера "Валенсии", "Сельты", "Реала" и испанской национальной команды, случилось горе, сообщает "Спорт-Экспресс".
В июне 2017-го Сантьяго Канисарес опубликовал в соцсетях фотографию своего 4-летнего сына Санти в именной футболке "Валенсии". У мальчика на снимке не было волос, фотографию явно сделали после химиотерапии.
Под снимком бывший вратарь сборной Испании объявил страшное: у его сына рак. Канисарес поблагодарил за поддержку всех, кто написал теплые слова его сыну. Все надеялись на выздоровление.
В начале марта состояние Санти ухудшилось. Отец, который после окончания карьеры стал работать экспертом на испанском телевидении, взял отпуск, чтобы побыть с Санти в его последние дни. 23 марта Канисарес оставил в соцсетях ужасное сообщение: "Мой сын Санти умер. Думаю, я должен вам рассказать об этом в знак благодарности за вашу поддержку и пожелания. Он ушел, окруженный миром и спокойствием".
На кошмарные новости отреагировали в бывших клубах Канисареса, которые выразили соболезнования известному в прошлом футболисту. А сборная Испании, которая в тот день проводила товарищеский матч с немцами, вышла на игру в траурных повязках. Единственный мяч испанцев в той встрече забил форвард "Валенсии" Родриго. Гол он посвятил Канисаресу: "Все знают, что произошло с сыном Сантьяго. Мы все сейчас с ним в этот момент".