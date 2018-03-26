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  • Трагедия в семье испанского вратаря - от рака скончался пятилетний сын

Трагедия в семье испанского вратаря - от рака скончался пятилетний сын

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В семье Сантьяго Канисареса, в прошлом голкипера "Валенсии", "Сельты", "Реала" и испанской национальной команды, случилось горе, сообщает "Спорт-Экспресс".

В июне 2017-го Сантьяго Канисарес опубликовал в соцсетях фотографию своего 4-летнего сына Санти в именной футболке "Валенсии". У мальчика на снимке не было волос, фотографию явно сделали после химиотерапии.

Под снимком бывший вратарь сборной Испании объявил страшное: у его сына рак. Канисарес поблагодарил за поддержку всех, кто написал теплые слова его сыну. Все надеялись на выздоровление.

В начале марта состояние Санти ухудшилось. Отец, который после окончания карьеры стал работать экспертом на испанском телевидении, взял отпуск, чтобы побыть с Санти в его последние дни. 23 марта Канисарес оставил в соцсетях ужасное сообщение: "Мой сын Санти умер. Думаю, я должен вам рассказать об этом в знак благодарности за вашу поддержку и пожелания. Он ушел, окруженный миром и спокойствием".

На кошмарные новости отреагировали в бывших клубах Канисареса, которые выразили соболезнования известному в прошлом футболисту. А сборная Испании, которая в тот день проводила товарищеский матч с немцами, вышла на игру в траурных повязках. Единственный мяч испанцев в той встрече забил форвард "Валенсии" Родриго. Гол он посвятил Канисаресу: "Все знают, что произошло с сыном Сантьяго. Мы все сейчас с ним в этот момент".

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