Трагедия в семье испанского вратаря - от рака скончался пятилетний сын

В июне 2017-го Сантьяго Канисарес опубликовал в соцсетях фотографию своего 4-летнего сына Санти в именной футболке "Валенсии". У мальчика на снимке не было волос, фотографию явно сделали после химиотерапии.

Под снимком бывший вратарь сборной Испании объявил страшное: у его сына рак. Канисарес поблагодарил за поддержку всех, кто написал теплые слова его сыну. Все надеялись на выздоровление.

В начале марта состояние Санти ухудшилось. Отец, который после окончания карьеры стал работать экспертом на испанском телевидении, взял отпуск, чтобы побыть с Санти в его последние дни. 23 марта Канисарес оставил в соцсетях ужасное сообщение: "Мой сын Санти умер. Думаю, я должен вам рассказать об этом в знак благодарности за вашу поддержку и пожелания. Он ушел, окруженный миром и спокойствием".