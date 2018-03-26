понедельник, 26 марта 2018 г.
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Опубликовано видео начала пожара в кемеровском ТЦ

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ФОТО: HANDOUT/REUTERS

Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись начала пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно вспышку в одном из торговых залов, огонь начинает быстро распространяться, помещение заполняется дымом. При этом на записи, судя по всему, вырезаны четыре минуты между самым началом опубликованного ролика и непосредственно моментом начала пожара, пишет lenta.ru.

По данным на 14.00 по таллиннскому времени, при пожаре, который начался 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети. Также есть пропавшие без вести, их число в МЧС пока не уточнили. Как передает «Интерфакс», спасатели закончили обследование 100 процентов площади всех этажей здания. Из-под завалов извлекли 58 тел, 17 опознано.

СК расследует уголовное дело по трем статьям, в том числе о нарушении пожарной безопасности. Источник «Интерфакса» сообщил, что фигурантами уголовных дел станут не менее 10 человек: это чиновники и бизнесмены.

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