Опубликовано видео начала пожара в кемеровском ТЦ

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно вспышку в одном из торговых залов, огонь начинает быстро распространяться, помещение заполняется дымом. При этом на записи, судя по всему, вырезаны четыре минуты между самым началом опубликованного ролика и непосредственно моментом начала пожара, пишет lenta.ru.

По данным на 14.00 по таллиннскому времени, при пожаре, который начался 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети. Также есть пропавшие без вести, их число в МЧС пока не уточнили. Как передает «Интерфакс», спасатели закончили обследование 100 процентов площади всех этажей здания. Из-под завалов извлекли 58 тел, 17 опознано.