Картина дня: подробности пожара в Кемерово, ссора из-за ребенка и смерть Сергея Мавроди

Опубликовано видео начала пожара в кемеровском ТЦ

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно вспышку в одном из торговых залов, огонь начинает быстро распространяться, помещение заполняется дымом. При этом на записи, судя по всему, вырезаны четыре минуты между самым началом опубликованного ролика и непосредственно моментом начала пожара. Читайте далее...

Пожар в торговом центре в Кемерово: погибло более 60 человек

Трагический пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стал одним из крупнейших в России за последние сто лет. К утру понедельника число погибших превысило 60 человек, однако число жертв может вырасти. Читайте дальше...

Названы возможные причины пожара в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово, который унес жизни нескольких десятков людей, могла вызвать неисправная электропроводка, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона. К настоящему моменту специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Читайте далее...

Раскрыта крупнейшая китайская допинговая система

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает расследование относительно возможного существования допинговой системы в Китае. Читайте далее...

Умер Сергей Мавроди

В Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен Сергей Мавроди. Читайте далее...

Полиция ищет очевидцев тяжелой аварии: что произошло с ведущей Kodutunne?

В четверг, 22 марта, в 21.23 на дороге Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Пыльтсамаа (Йыгевамаа) произошло ДТП, в результате которого серьезные травмы получила 40-летняя ведущая передачи Kodutunne Сигне Лахтейн. Полиция ищет очевидцев этого происшествия. Читайте далее...

Три билборда на окраине Таллинна: Свободная партия троллит Сийма Калласа

Согласно опубликованному сегодня исследованию Turu-uuringute AS, Свободная партия опустилась на последнее место таблицы рейтинга. Читайте далее...

Ссора из-за зачатого по договоренности ребенка переросла в судебную тяжбу

Зачатая искусственным путем Анни, по планам родителей, должна была родиться в гармоничной, но с раздельно живущими родителями семье, но теперь отношения между родителями девочки вынуждены улаживать специалисты по защите детей и суд. Читайте далее...

Мужчина вывесил на доме флаг со свастикой: просто он красивый

В субботу проживающий в Вильянди латыш Эдмундс Савицкис решил вывесить на доме по адресу Аллика 5 флаг со свастикой, которому не удалось провисеть даже часа, поскольку полиция сняла и временно конфисковала его. Читайте далее...

Водка согреет охладившуюся дружбу между Эстонией и Россией

С марта полки с товарами-новинками одного из крупных оптовых продавцов России «Ладога» украшают пять видов самогона, произведенного на водочной фабрике «Moe». Эстонцы попали в орбиту интересов, благодаря маркировке экологически чистых товаров. Читайте далее...

В Нарве полиция задержала деда, избившего внука