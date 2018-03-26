На улице Сепа в Нарве 60-летний мужчина нанес телесные повреждения и причинил физическую боль своему девятилетнему внуку, сообщила Идаская префектура.

Скорая помощь доставила ребенка на осмотр в больницу, откуда врачи отравили его на домашнее лечение.

Полиция задержала в качестве подозреваемого пожилого мужчину, начато расследование по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает применение физической силы.

В случае признание вины деду грозит денежное наказание или тюремное заключение сроком до трех лет.

По данным Rus.Postimees, насилие над ребенком прекратилось после вмешательства неравнодушных людей, и мучителей было двое.

Как рассказали корреспонденту Rus.Postimees, в воскресенье днем в центре Нарвы двое взрослых со своими детьми, направлявшиеся на автомобиле на прогулку, стали свидетелями насилия над ребенком со стороны мужчин.

Свидетельница Виктория рассказала, что они с мужем и детьми направлялись на машине на променад, когда стали свидетелями, как двое мужчин мучают мальчика и запихивают его в машину. Виктория с мужем выскочили из своей машины с криками, чтобы насилие прекратили и мальчика отпустили.

«У мальчика из носа шла кровь. В машине сидела еще женщина, которая никак не реагировала на происходящее», - написала Виктория в Facebook.