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Празднику конец: шумная вечеринка пьяных подростков закончилась в полиции

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Алкоголь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

На выходных полиции пришлось положить конец многим ночным вечеринкам, которые нарушали покой соседей. Самое впечатляющее зрелище предстало перед стражами порядка в Вильянди в квартире на улице Кальви, полной пьяных несовершеннолетних, передает Sakala Postimees.

Когда полицейские появились на пороге квартиры, в которой проходила вызвавшая неудовольствие соседей вечеринка, молодые люди употребляли алкогольные напитки, и ни одного совершеннолетнего в квартире не оказалось. Праздник был закончен.

Восемь молодых людей находились в полиции до тех пор, пока за ними не пришли родители. Сейчас этим случаем занимается молодежная полиция.

За минувшие выходные в полицию поступило 37 вызовов, пять из которых были связаны с ссорами, вспыхнувшими между близкими людьми. Двух нарушителей порядка доставили в вытрезвитель.

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