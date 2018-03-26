Празднику конец: шумная вечеринка пьяных подростков закончилась в полиции

Когда полицейские появились на пороге квартиры, в которой проходила вызвавшая неудовольствие соседей вечеринка, молодые люди употребляли алкогольные напитки, и ни одного совершеннолетнего в квартире не оказалось. Праздник был закончен.

Восемь молодых людей находились в полиции до тех пор, пока за ними не пришли родители. Сейчас этим случаем занимается молодежная полиция.