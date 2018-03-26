Празднику конец: шумная вечеринка пьяных подростков закончилась в полиции

На выходных полиции пришлось положить конец многим ночным вечеринкам, которые нарушали покой соседей. Самое впечатляющее зрелище предстало перед стражами порядка в Вильянди в квартире на улице Кальви, полной пьяных несовершеннолетних, передает Sakala Postimees.
Когда полицейские появились на пороге квартиры, в которой проходила вызвавшая неудовольствие соседей вечеринка, молодые люди употребляли алкогольные напитки, и ни одного совершеннолетнего в квартире не оказалось. Праздник был закончен.
Восемь молодых людей находились в полиции до тех пор, пока за ними не пришли родители. Сейчас этим случаем занимается молодежная полиция.
За минувшие выходные в полицию поступило 37 вызовов, пять из которых были связаны с ссорами, вспыхнувшими между близкими людьми. Двух нарушителей порядка доставили в вытрезвитель.