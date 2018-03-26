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Зовите охрану: футболисты сборной Англии нуждаются в повышенных мерах защиты

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ФОТО: FRANK AUGSTEIN/AP

Как минимум один футболист сборной Англии собирается нанять личную охрану на ЧМ-2018, сообщает Telegraph.

Стоимость личного охранника составляет 40 фунтов в час. Переезды и проживание также должны быть оплачены. В общей сложности игроку потребуется заплатить 7 тысяч фунтов за услуги охраны.

FA предлагает путевки на 5 или 10 дней в Санкт-Петербург для семей и друзей игроков сборной Англии, которые они должны финансировать самостоятельно.

Однако футболисты пока что не выяснили, будет ли организована безопасность их близким.

Игроки хотят быть уверены, что члены семьи будут находиться в безопасности, когда они покинут отель, чтобы осмотреть город.

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