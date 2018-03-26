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Галерея: посол РФ в Эстонии прибыл в МИД

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Послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в понедельник в МИДы республик. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС дипломатические источники.

Российский посол в Эстонии Александр Петров вызван в МИД страны к 15 часам, сообщают источники ТАСС. В МИД Эстонии эту информацию комментировать отказались. Как сообщили источники ТАСС в посольстве РФ в Литве, посол России Александр Удальцов также вызван в понедельник в МИД.

На встрече в Брюсселе на прошлой неделе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.

По данным источника, пока менее половины стран - членов ЕС готовы пойти на такие меры. В их числе Польша, Франция и три прибалтийские республики, уточнил собеседник агентства.

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