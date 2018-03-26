Жестокая реальность: в Эстонии десятки фабрик по разведению щенков

«С годами этих дельцов осталось немного, но многие из них действуют безнаказанно дальше, - сказал член правления Союза защиты животных Эстонии Хейки Валнер. – К сожалению, невозможно назвать даже приблизительное их количество. Если посмотреть объявления, через которые продают и покупают собак, то их все же десятки и десятки».

Валнер сказал, что в уездных газетах постоянно появляются объявления, в которых щенков дворняг предлагают по несколько штук сразу. Люди не стерилизуют своих собак, а их нежелательное потомство отдают первым встречным, в том числе, оптом и бесплатно. «По последнему случаю было видно, что и уважаемые заводчики продавали своих собак данной госпоже без какого-либо договора. В одном случае отдали я-не-помню-победителя-скольких выставок просто на железнодорожной станции в Тарту, и дальнейшая судьба собачки заводчика больше не интересовала».

После обнаружения фабрики по разведению щенков в Треппоя, в союз поступило много сообщений о возможных питомниках и о фирмах по разведению собак как здесь, так и в Финляндии. Их проверка потребует времени, но особого результата это явно не принесет, поскольку на некоторое время фабриканты просто затаятся. И после того, как этот случай стал достоянием гласности, в считанные часы из интернета пропали многие привлекшие внимание защитников животных объявления о продаже собак.

Обычно в Союз защиты животных раз в месяц сообщают об одной-двух возможных фабриках по разведению щенков. Защитников приводит в ужас то, в какой грязи содержатся животные, и что собак держат в клетках. «Но действующий сейчас закон таков, что ничему не стоит удивляться, - сказал Валнер и добавил, что с фабриканткой из Треппоя удалось договориться мирно и она обещала больше такими вещами не заниматься. – Но я в этом сомневаюсь, поскольку она попалась уже не в первый раз».

По словам Валнера, фабрика в Треппоя - крупнейшая из тех, с которой довелось столкнуться защитникам животных. В 2012 году неподалеку от Лайтсе в арендованном доме нашли 21 собаку, которые от голода уже начали есть друг друга: «Чаще всего такие собаки очень больные и недокормленные, и это правило подтверждают оба приведенных случая. Если сравнить здоровье собак из этих двух колоний, то собаки из Лайтсе были в более плохом состоянии».

Работать нужно и с упертыми животноводами

Сейчас в орбите интересов Союза защитников животных еще два хозяйства, в одном из которых более десяти собак, а в другом - более двух десятков, но в данном случае речь идет не о «фабриках», а о селянах, которые выращивают животных. Имеющая весьма своеобразное мировоззрение пожилая дама, к сожалению, не готова к сотрудничеству, и отказывается расставаться с десятками своих собак. А у другого господина большие собаки, которых не особо хотят разбирать. Оба эти случая сложные.