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  • Фото: странные маневры водителя Škoda привели к ДТП

Фото: странные маневры водителя Škoda привели к ДТП

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Сегодня, 26 марта, в 13.30 в городе Йыгева произошло ДТП - водитель Škoda врезался в забор частного дома. На место происшествия вызвали полицию, спасателей и скорую помощь.

Полиция получила сообщение от внимательного гражданина, который увидел, как на улице Пийри в Йыгева автомобиль Škoda врезался в забор. По словам очевидца, до ДТП машина совершала странные маневры, передает Tartu Postimees.

Прибывшая на место происшествия полиция установила, что находившийся за рулем Škoda 64-летний мужчина был пьян.

Медики не обнаружили у него травм, поэтому стражи порядка отвезли пьяного водителя в вытрезвитель.

Детали произошедшего будут установлены в ходе расследования.

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