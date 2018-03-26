Фото: странные маневры водителя Škoda привели к ДТП
26 марта 2018 г., 15:34
Сегодня, 26 марта, в 13.30 в городе Йыгева произошло ДТП - водитель Škoda врезался в забор частного дома. На место происшествия вызвали полицию, спасателей и скорую помощь.
Полиция получила сообщение от внимательного гражданина, который увидел, как на улице Пийри в Йыгева автомобиль Škoda врезался в забор. По словам очевидца, до ДТП машина совершала странные маневры, передает Tartu Postimees.
Прибывшая на место происшествия полиция установила, что находившийся за рулем Škoda 64-летний мужчина был пьян.
Медики не обнаружили у него травм, поэтому стражи порядка отвезли пьяного водителя в вытрезвитель.
Детали произошедшего будут установлены в ходе расследования.