Видео: пылающая над Средиземным морем российская ракета испугала европейцев

Как отмечается на сайте, падение блока И (длиной 6,7 метра и массой 2,4 тонны) российской ракеты наблюдали во Французской Ривьере, Тоскане и Южной Италии 25 марта 2018-го в 04:30 по московскому времени. Некоторые очевидцы, испугавшись, приняли фрагмент российской ракеты за китайскую станцию Tiangong-1, которая в конце марта — начале апреля 2018-го должна упасть на Землю, передает Lenta.ru.