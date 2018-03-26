понедельник, 26 марта 2018 г.
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  • Видео: пылающая над Средиземным морем российская ракета испугала европейцев

Видео: пылающая над Средиземным морем российская ракета испугала европейцев

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Скриншот видео.

ФОТО: screenshot

Третья ступень российской средней ракеты-носителя «Союз-ФГ» сгорела в небе над Средиземным морем. Подборку соответствующих видео опубликовал spaceflight101.com.

Как отмечается на сайте, падение блока И (длиной 6,7 метра и массой 2,4 тонны) российской ракеты наблюдали во Французской Ривьере, Тоскане и Южной Италии 25 марта 2018-го в 04:30 по московскому времени. Некоторые очевидцы, испугавшись, приняли фрагмент российской ракеты за китайскую станцию Tiangong-1, которая в конце марта — начале апреля 2018-го должна упасть на Землю, передает Lenta.ru.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08», доставившим российско-американский экипаж на МКС, стартовала с космодрома Байконур 21 марта 2018 года в 20:44 по московскому времени, сообщает «Роскосмос».

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