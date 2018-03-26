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Москва: планируемая высылка российских дипломатов - "верноподданническая" солидарность с Лондоном

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Мария Захарова.

ФОТО: Sergey Pyatakov/Sputnik

В МИД РФ охарактеризовали планируемую высылку российских дипломатов из стран ЕС верноподданичеством и обвинили Лондон в навязывании европейцам ухудшения отношений с Россией.

"Сейчас начнётся "парад суверенитетов" - верноподданнические проявления политической поддержки Лондона странами ЕС", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

"Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией", - подчеркнула она.

Она отметила, что "всё, что сейчас будет происходить в публично-дипломатической сфере (отзывы, высылки и тд) , будет объясняться в столицах Евросоюза "солидарностью" с Лондоном, как того требует единая внешняя политика ЕС".

"Когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса. Захочет - начнёт игру на сближение, захочет - на удаление. А вот оставшиеся в Европейском Союзе страны так и будут связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами", - добавила Захарова.

Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов в середине марта, после того, как Россия отказалась ответить на вопросы Лондона об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным Times, об аналогичных мерах готовы объявить 20 европейских стран. Евросоюз 23 марта отозвал своего посла из России.

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