Москва: планируемая высылка российских дипломатов - "верноподданническая" солидарность с Лондоном

В МИД РФ охарактеризовали планируемую высылку российских дипломатов из стран ЕС верноподданичеством и обвинили Лондон в навязывании европейцам ухудшения отношений с Россией.
"Сейчас начнётся "парад суверенитетов" - верноподданнические проявления политической поддержки Лондона странами ЕС", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке".
"Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией", - подчеркнула она.
Она отметила, что "всё, что сейчас будет происходить в публично-дипломатической сфере (отзывы, высылки и тд) , будет объясняться в столицах Евросоюза "солидарностью" с Лондоном, как того требует единая внешняя политика ЕС".
"Когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса. Захочет - начнёт игру на сближение, захочет - на удаление. А вот оставшиеся в Европейском Союзе страны так и будут связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами", - добавила Захарова.
Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов в середине марта, после того, как Россия отказалась ответить на вопросы Лондона об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным Times, об аналогичных мерах готовы объявить 20 европейских стран. Евросоюз 23 марта отозвал своего посла из России.