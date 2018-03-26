Онажеребёнок. Детские судьбы - не для торговли

Причины провала Алины Загитовой и беспокойство за судьбы юных чемпионок и просто спортсменок, которые из года в год кометами мелькают на спортивных небосклонах: кто в фигурном катании, кто в спортивной и художественной гимнастике - появляются, исчезают и пропадают... В причинах этого разбирается championat.com в материале "#Онажеребёнок. Как прекратить торговлю детскими судьбами в спорте".
Новая российская и мировая звезда фигурного катания, новоявленная олимпийская чемпионка и просто 15-летняя девочка Алина Загитова неожиданно провально выступила на чемпионате мира – 2018 в Милане. Ну, как провально: упала три раза в произвольной программе. Упади она два раза – была бы с медалью. Упади один раз – завоевала бы золото. Вообще не упади – может, побила бы мировой рекорд.
Но получилось пятое место, и впервые за четыре года Россия осталась без победы в женском одиночном катании.
Упала и упала – кто в фигурном катании не падал? Раскритиковали, поддержали, сделали выводы – тренируйся дальше.
Однако же нет.
Илья Авербух: «Она очень юна — ей всего 15 лет. Не имеет никакого опыта выступления на топовых чемпионатах. Запаниковала».
Евгений Плющенко: «Алина не робот, она — человек, хрупкая 15-летняя девочка».
Даниил Глейхенгауз, тренер: «Всё-таки не будем забывать, что ей 15, и это её дебютный чемпионат мира. Не справилась с нервами».
И вот в этот момент хочется спросить уважаемого тренера Глейхенгауза: что же вы, тренер, повезли на чемпионат мира эту самую 15-летнюю девочку?
Или, может, Алина Загитова – это всё-таки лучшее, что есть у нас? Да и не только у нас, а в мире, раз она олимпийская чемпионка. Тогда к чему все эти вопли про 15 лет или, там, про 17 лет?
Да не ребёнок она. Она (они) – универсальные солдаты. Замученные тренировками, лишённые игрушек, леденцов и песочниц. Затачиваемые под одно задание – научиться прыгать четверной или швырять булаву с лентой выше других. И все они, в итоге, быстро сдохнут в бою, просто кто-то это сделает с медалью.
Говорите вот, что детская психика слаба?
Именно спорт высших достижений разрушает детскую психику. Доселе незамутнённую и готовую просто и уверенно делать то, что умеешь. Точно и чётко. Но стоит только начать громко проигрывать (или побеждать) в этом юном возрасте – приходит страх. Страх не победить в следующий раз или страх снова проиграть. Потому что других шансов у тебя не много – пубертат ждать не будет.
И Загитова запаниковала, потому что месяц назад выиграла Олимпиаду. Теперь она знает, как это. И знает, что терять. А если бы не выиграла — стала бы чемпионкой мира.
Эту безумную гонку создания и вооружения универсальных детей прекратить очень просто. Фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика, акробатика, прыжки в воду – все эти (а если хотите, и любые другие виды спорта, где дети имеют преимущество над взрослыми) подпадают под очень чёткую возрастную градацию турниров. Если тебе нет 12 лет – выступаешь только на детских. До 16 (или до 18) – юношеские, юниорские. До 21 – молодёжные. И только потом – добро пожаловать на настоящие взрослые чемпионаты мира и Олимпиады, с их милионными призовыми, громкими титулами и венцами карьеры. Устроить это легко – МОК и Международные федерации ведь для чего-то существуют.
Закончится родительское безумие, потому что не столь важно будет отдать ребёнка в спорт в два года (ведь иначе не успеет стать чемпионом), сколько сохранить желание заниматься им до уже взрослого и самостоятельного состояния. Ведь все победы гарантировано будут впереди.
И фигурное катание с гимнастикой и прочим станет смотреть приятнее. Это же, в первую очередь, красота. Красота 14-летних девочек – она, в основном, для 15-летних мальчиков, а это целевая аудитория хоккея и футбола. Там и слова пубертат никто не знает.
Взрослые турниры пострадают, станут менее зрелищными, чем сейчас, и народ перестанет их смотреть?
Олимпиады и чемпионаты мира и сейчас процентов 80 людей смотрит по принципу «не упала – молодец». А откуда не упала – с двойного или четверного, с тулупа или акселя – это вообще не важно. Так что и дальше будут смотреть как миленькие.
И карьеры фигуристок, гимнасток и прочих будут продолжаться до 30 лет и дольше, а не трагически обрываться в 16 или 18. Елизавета Туктамышева, Юлия Липницая, Аделина Сотникова, Евгения Медведева – это наши великие чемпионки четырёх последних лет, и на момент триумфальных побед им всем было максимум 18.
Анорексия с угрозой жизни, перелом стопы с угрозой завершения карьеры, унылая потеря мотивации – вот где они. Разумеется, кто-то удачно выйдет замуж, кто-то найдёт работу в солидных госучереждениях – наверное, для этого их и тренируют с трёх лет. Поехал, победил – замуж.
Так что оставьте детей в покое. Им ещё жить.