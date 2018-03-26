Онажеребёнок. Детские судьбы - не для торговли

Новая российская и мировая звезда фигурного катания, новоявленная олимпийская чемпионка и просто 15-летняя девочка Алина Загитова неожиданно провально выступила на чемпионате мира – 2018 в Милане. Ну, как провально: упала три раза в произвольной программе. Упади она два раза – была бы с медалью. Упади один раз – завоевала бы золото. Вообще не упади – может, побила бы мировой рекорд.

Но получилось пятое место, и впервые за четыре года Россия осталась без победы в женском одиночном катании.

Упала и упала – кто в фигурном катании не падал? Раскритиковали, поддержали, сделали выводы – тренируйся дальше.

Однако же нет.

Илья Авербух: «Она очень юна — ей всего 15 лет. Не имеет никакого опыта выступления на топовых чемпионатах. Запаниковала».

Евгений Плющенко: «Алина не робот, она — человек, хрупкая 15-летняя девочка».

Даниил Глейхенгауз, тренер: «Всё-таки не будем забывать, что ей 15, и это её дебютный чемпионат мира. Не справилась с нервами».

И вот в этот момент хочется спросить уважаемого тренера Глейхенгауза: что же вы, тренер, повезли на чемпионат мира эту самую 15-летнюю девочку?

Или, может, Алина Загитова – это всё-таки лучшее, что есть у нас? Да и не только у нас, а в мире, раз она олимпийская чемпионка. Тогда к чему все эти вопли про 15 лет или, там, про 17 лет?

Да не ребёнок она. Она (они) – универсальные солдаты. Замученные тренировками, лишённые игрушек, леденцов и песочниц. Затачиваемые под одно задание – научиться прыгать четверной или швырять булаву с лентой выше других. И все они, в итоге, быстро сдохнут в бою, просто кто-то это сделает с медалью.

Говорите вот, что детская психика слаба?

Именно спорт высших достижений разрушает детскую психику. Доселе незамутнённую и готовую просто и уверенно делать то, что умеешь. Точно и чётко. Но стоит только начать громко проигрывать (или побеждать) в этом юном возрасте – приходит страх. Страх не победить в следующий раз или страх снова проиграть. Потому что других шансов у тебя не много – пубертат ждать не будет.

И Загитова запаниковала, потому что месяц назад выиграла Олимпиаду. Теперь она знает, как это. И знает, что терять. А если бы не выиграла — стала бы чемпионкой мира.