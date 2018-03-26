Новая проблема стареющей Эстонии: в ближайшие годы возникнет острая нехватка полицейских

Согласно прогнозам, в ближайшие годы право выйти на пенсию появится у почти четверти всех полицейских Эстонии, то есть у 1000 сотрудников, указано в пояснительной записке к законопроекту, инициированному Министерством внутренних дел. Больше всего, согласно пенсионным прогнозам, с занимаемых должностей может уйти патрульных полицейских, пограничников и следователей.

Уходящих полицейских сложно заменить новыми, поскольку кроме установленных требований к образованию, полицейский должен соответствовать требованиям по физической подготовке и здоровью. «Нужно учесть, что в случае возникновения необходимости сотрудников полиции нельзя вербовать на улице, до поступления на службу они должны пройти 1,7-3-летнее обучение», - говорится в пояснительной записке.

МВД объяснило, что полицейские отказываются от своей работы после назначения спецпенсии, когда им исполняется 50-55 лет, поскольку действующий сейчас закон не разрешает выплачивать назначенную пенсию, если они продолжают работать на той же должности.

Именно поэтому министерство предложило снять запрет на одновременное получение пенсии и продолжение работы полицейским: такая поправка позволила бы получающим пенсию сотрудникам полиции продолжать работать, если они все еще соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

«К работникам полиции предъявляются как требования к состоянию здоровья, так и к физической подготовке, а если полицейский не отвечает этим требованиям и не выполнит нормативы, он не сможет работать и в полиции и его освобождают от занимаемой должности из-за несоответствия требованиям», - объясняет министерство.

МВД убеждено, что дополнительных расходов государство не понесет, поскольку получающие пенсию полицейские останутся на своих должностях. «Если бы получающие пенсию должны были уйти со службы, вместо них пришлось бы вербовать новых полицейских и платить им зарплату. Таким образом, стоимость изменения закона – 0 евро», - пишет министерство.

Это скорее помогло бы государству сэкономить, поскольку опытные полицейским могли бы продолжить выполнять свою работу и не нужно было бы учить новых полицейских в больших объемах.

«Обучение полицейского – это длительный и дорогой процесс», - подчеркивает министерство. Обучение патрульного полицейского, которое длится 1,7 года стоит 21 825 евро, а за три года обучения полицейского с высшим образованием нужно заплатить 39 429 евро: «Кроме того, например, Полиция безопасности ценит, если после получения профессионального образования, еще три года длилось приобретение реальных знаний по работе».

В 2020 году по сравнению с 2010 годом количество молодежи сократится на треть, и это изменение окажет влияние на полицейскую службу, поскольку сократит количество кандидатов на обучение профессии, а в дальнейшем и количество тех, кто претендует на службу в полиции.

Также на службу в полиции в последние годы повлияло то, что количество полицейских, проваливших конкурс, увеличилось на 70 процентов. По данным Департамента полиции и погранохраны в 2014 году были провалены 58 конкурсов, а в 2017 году – уже 98 конкурсов.