США высылают 60 российских дипломатов

После инцидента со Скрипалями российские дипломаты уже были высланы из Великобритании. В ответ Россия объявила персонами нон-грата столько же работников британской дипмиссии и закрыла Британский совет и консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.

Выслать российских дипломатов готовятся Европейский союз и Ирландия. 13 российских дипломатов высылает Украина, четырех — Польша, четырех — Германия, четырех — Франция, трех — Литва, трех, которых считает «разведчиками под прикрытием»,— Чехия, двух — Дания, двух — Нидерланды, двух — Италия, одного — Латвия, одного — Эстония. Кроме того, 44 россиянам будет запрещен въезд в Литву.