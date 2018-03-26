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США высылают 60 российских дипломатов

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Полицейские рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

ФОТО: Frank Augstein / AP / Scanpix

Руководство США приняло решение о высылке из страны 60 российских дипломатов, передает Reuters. Решение принято в знак солидарности с Великобританией и в ответ на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет "Ъ".

После инцидента со Скрипалями российские дипломаты уже были высланы из Великобритании. В ответ Россия объявила персонами нон-грата столько же работников британской дипмиссии и закрыла Британский совет и консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.

Выслать российских дипломатов готовятся Европейский союз и Ирландия. 13 российских дипломатов высылает Украина, четырех — Польша, четырех — Германия, четырех — Франция, трех — Литва, трех, которых считает «разведчиками под прикрытием»,— Чехия, двух — Дания, двух — Нидерланды, двух — Италия, одного — Латвия, одного — Эстония. Кроме того, 44 россиянам будет запрещен въезд в Литву.

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