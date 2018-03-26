Миксер сообщил, что Россия объявила о полном уничтожении своего химического оружия. Но, по словам представителей Великобритании, за произошедшим стоит именно Россия.

Сегодня в МИД был вызван посол России в Эстонии Александр Петров, которому, по словам Миксера, была вручена нота, согласно которой Эстонию должен покинуть военный атташе российского посольства.

«Мы по-прежнему ждем, что Россия начнет сотрудничать с Великобританией и всем международным сообществом, чтобы восстановить доверие, - сказал министр. – Сотрудничество нужно и для того, чтобы установить лиц, причастных к этому преступлению».

По его словам, на такие шаги отвечают более-менее симметрично. Речь идет о скоординированной в ЕС акции. Можно точно сказать, что этот шаг для России окажется более болезненным, чем для нас.

Миксер уточнил, что это не первый случай, когда российские дипломаты по таким причинам выдворяются из страны. «Надеюсь, что в будущем нам не придется прибегать к тем же мерам по тем же причинам. В то же время, на прежних примерах мы знаем, что Россия совершала по отношению к Эстонии и другим странам ЕС недружественные шаги. Ясно, что без четкого, явного и единого сигнала со стороны Европы вероятность повторения подобных нападений намного больше. Речь идет о серьезном нарушении международного права. Такое поведение угрожает безопасности граждан ЕС», - сказал Миксер.

Он сказал, что речь идет о нервно-паралитическом газе, произведенном в России: «Я убежден, что за нападением стоит Россия».

По словам Миксера, в эти минуты президент Верховного совета ЕС Дональд Туск должен предоставить обзор того, сколько стран присоединились к ответным мерам и сколько дипломатов будет выслано. Итого из стран ЕС будет выслано около 30 дипломатов.

В случае высылаемого из Эстонии военного атташе речь идет о дипломате, который не вел себя в соответствии с Венской конвенцией. Этот шаг служит в интересах безопасности Эстонии. И он был сделан синхронно с партнерами по ЕС. Это делает политический сигнал более сильным.

Миксер сказал, что в четверг сделает правительству предложение, согласно которому ограничивающие меры могут быть применены к 49 людям, входящим в так называемый список Магнитского.

«По традиции мы не назовем имя высылаемого дипломата. Речь идет о военном атташе. Если посольство России сочтет нужным обнародовать его имя, то у посольства есть на это право», - сказал Миксер, добавив, что атташе должен уехать в течение недели.

По его словам, единство Европы по этому вопросу не возникло само собой, все работали ради этого: «Сегодняшние шаги – это часть ответа Европы на нападение с применением нервно-паралитического газа».

Миксер сказал, что неуместно гадать, сколько людей занимается здесь разведкой. Это работа соответствующих органов.

«Если Россия в качестве ответного шага вышлет наших дипломатов, то, конечно, в работе определенных служб возникнет заминка. И, напротив, в работе военного атташе посольства России также возникнет заминка. Мы анализируем возможное влияние ответных шагов на нашу работу в Москве, Петербурге или Пскове», - сказал министр.

По его словам, опираясь на уже опубликованные данные, можно сказать, что речь идет о нервно-паралитическом газе, который был изобретен в России и который создан в России. В то же время Россия декларировала, что уничтожила свое химическое оружие. Сотрудничество России с Великобританией и международным сообществом крайне необходимо, чтобы Россия вообще могла начать говорить об улучшении отношений. Сейчас нет указаний на то, что Россия готова к сотрудничеству.