Украина высылает 13 российских дипломатов

Украинские власти высылают из страны 13 дипломатов. Как говорится на сайте президента Украины Петра Порошенко, это ответ на «циничную химическую атаку в Солсбери» — «в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, а также в координации со странами ЕС», сообщает "Коммерсант"
Как отмечается в заявлении, дипломатические отношения с Россией и так фактически заморожены. «Россия подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни,— говорится на сайте.— Поэтому как никогда важно не ограничиваться символическими жестами».
После инцидента со Скрипалями российские дипломаты уже были высланы из Великобритании. В ответ Россия объявила персонами нон-грата столько же работников британской дипмиссии и закрыла Британский совет и консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.
О высылке российских дипломатов уже объявили страны ЕС и США. В Литву, кроме того, будет запрещен въезд 44 россиянам.