Украина высылает 13 российских дипломатов

Как отмечается в заявлении, дипломатические отношения с Россией и так фактически заморожены. «Россия подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни,— говорится на сайте.— Поэтому как никогда важно не ограничиваться символическими жестами».

После инцидента со Скрипалями российские дипломаты уже были высланы из Великобритании. В ответ Россия объявила персонами нон-грата столько же работников британской дипмиссии и закрыла Британский совет и консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.