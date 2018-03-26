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Украина высылает 13 российских дипломатов

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Украина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Nikitin Maxim/TASS

Украинские власти высылают из страны 13 дипломатов. Как говорится на сайте президента Украины Петра Порошенко, это ответ на «циничную химическую атаку в Солсбери» — «в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, а также в координации со странами ЕС», сообщает "Коммерсант"

Как отмечается в заявлении, дипломатические отношения с Россией и так фактически заморожены. «Россия подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни,— говорится на сайте.— Поэтому как никогда важно не ограничиваться символическими жестами».

После инцидента со Скрипалями российские дипломаты уже были высланы из Великобритании. В ответ Россия объявила персонами нон-грата столько же работников британской дипмиссии и закрыла Британский совет и консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.

О высылке российских дипломатов уже объявили страны ЕС и США. В Литву, кроме того, будет запрещен въезд 44 россиянам.

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