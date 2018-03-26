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Финские пограничники изъяли у россиян и украинцев предметы самообороны

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Электрошокер. Иллюстративное фото.

ФОТО: PA Wire / Press Association Images / Scanpix

В конце прошедшей недели на российско-финской границе туристам из России и с Украины пришлось расстаться с травматическими пистолетами, кастетами и электрошокерами. Об этом рапортует пограничная охрана Финляндии, передает fontanka.fi.

Финские пограничники изъяли у россиянина травматический пистолет и 16 патронов на приграничном пункте пропуска Иматра в пятницу, 23 марта. Все предметы самообороны будут уничтожены, а дело туриста из России рассмотрит  окружной суд. В тот же день и на том же МАПП у водителя-украинца пограничники обнаружили кастет, который также был изъят.

В Нуйямаа в субботу и воскресенье сразу несколько наших соотечественников попались на том, что пытались провезти в Финляндию электрошокеры.

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