Финские пограничники изъяли у россиян и украинцев предметы самообороны
26 марта 2018 г., 16:43
В конце прошедшей недели на российско-финской границе туристам из России и с Украины пришлось расстаться с травматическими пистолетами, кастетами и электрошокерами. Об этом рапортует пограничная охрана Финляндии, передает fontanka.fi.
Финские пограничники изъяли у россиянина травматический пистолет и 16 патронов на приграничном пункте пропуска Иматра в пятницу, 23 марта. Все предметы самообороны будут уничтожены, а дело туриста из России рассмотрит окружной суд. В тот же день и на том же МАПП у водителя-украинца пограничники обнаружили кастет, который также был изъят.
В Нуйямаа в субботу и воскресенье сразу несколько наших соотечественников попались на том, что пытались провезти в Финляндию электрошокеры.