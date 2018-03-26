Финские пограничники изъяли у россиян и украинцев предметы самообороны

Финские пограничники изъяли у россиянина травматический пистолет и 16 патронов на приграничном пункте пропуска Иматра в пятницу, 23 марта. Все предметы самообороны будут уничтожены, а дело туриста из России рассмотрит окружной суд. В тот же день и на том же МАПП у водителя-украинца пограничники обнаружили кастет, который также был изъят.