понедельник, 26 марта 2018 г.
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  • Посол РФ Александр Петров о решении Эстонии: это провокация (видео)

Посол РФ Александр Петров о решении Эстонии: это провокация (видео)

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Это провокация по отношению к России, сказал посол РФ в Эстонии Александр Петров после встречи с министром иностранных дел Свеном Миксером. Петров обещает, что Россия быстро примет ответные меры, передает Postimees.

"У нас остается очень простой вопрос: а где доказательства того, что в этом деле обнаруживается, как сейчас принято говорить, российский след? Мы, во-первых, сами предлагаем сотрудничество в расследовании этого преступления, которое мы называем террористическим актом. И заинтересованы в том, чтобы правда вылилась на свет. Это провокация против России", - сказал Петров.

Посол процитировал высказывание Александра Хейга "есть вещи поважнее, чем мир". "Такое впечатление, что сейчас появляются те, кто также считает, что есть вещи поважнее, чем мир, устраивая такие грандиозные провокации, которые грозят уничтожить любые зачатки доверия, которые столь необходимы в современном мире. Перед нами стоит немало общих вызовов и угроз, где мы должны работать вместе. А вместо этого мы имеем дело с такими провокациями", - сказал Петров.

Смотрите видеоинтервью.

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