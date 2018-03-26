Госдеп США заявил о 12 разведчиках среди высланных российских дипломатов

"Следует отметить, что мы начали процесс высылки 12 оперативников российской разведки из российского представительства при ООН, которые злоупотребляли привилегией на пребывание в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении госдепа. В ведомстве ответили, что остальные 48 человек являются членами дипломатической миссии России в США.

Также в госдепе отметили, что российское консульство в Сиэтле будет закрыто до 2 апреля.

Ранее в понедельник агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

В свою очередь председатель Евросовета Дональд Туск объявил, что 14 европейских стран приняли решение о высылке российских дипломатов. Сотрудников российских дипмиссий выслали также Украина, Канада и ранее Великобритания.

Позже в МИД РФ обещали ответить на высылку российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".