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  • Галерея и видео: на Палдиском шоссе произошло два ДТП подряд, ребенка увезли на скорой

Галерея и видео: на Палдиском шоссе произошло два ДТП подряд, ребенка увезли на скорой

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На Палдиском шоссе произошли две аварии подряд. Два человека доставлены в больницу, передает Postimees.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти вечера в Таллинне на Палдиском шоссе, когда автомобиль марки Skoda врезался сзади в Honda. Скорая помощь доставила в больницу для проверки здоровья водителя автомоблия Skoda и находившегося в машине ребенка.

На месте происшествия случилось еще одно ДТП, когда Honda врезалась сзади в Citröen.

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