Галерея и видео: на Палдиском шоссе произошло два ДТП подряд, ребенка увезли на скорой
26 марта 2018 г., 18:31
На Палдиском шоссе произошли две аварии подряд. Два человека доставлены в больницу, передает Postimees.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти вечера в Таллинне на Палдиском шоссе, когда автомобиль марки Skoda врезался сзади в Honda. Скорая помощь доставила в больницу для проверки здоровья водителя автомоблия Skoda и находившегося в машине ребенка.
На месте происшествия случилось еще одно ДТП, когда Honda врезалась сзади в Citröen.