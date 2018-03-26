Галерея и видео: на Палдиском шоссе произошло два ДТП подряд, ребенка увезли на скорой

Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти вечера в Таллинне на Палдиском шоссе, когда автомобиль марки Skoda врезался сзади в Honda. Скорая помощь доставила в больницу для проверки здоровья водителя автомоблия Skoda и находившегося в машине ребенка.