Посол РФ в Эстонии: от России следует ожидать аналогичной реакции

На прошедшей сегодня конференции, связанной с решением Эстонии выслать из страны военного атташе Олега Афанасьева, Петров отметил, что Россия принимает к сведению решение эстонской стороны и «наверное, говорить об удивлении не стоит».

«Вы знаете общепринятую практику, — сказал посол, отвечая на вопрос об ответной реакции России, — обычно ответные меры носят зеркальный характер. Последний пример — из Лондона были высланы 23 сотрудника нашего посольства, в ответ были приняты аналогичные решения с нашей стороны и 23 сотрудника британской миссии вынуждены были покинуть Россию. Так что и в этом случае следует, естественно, ожидать аналогичной реакции с нашей стороны».

На вопрос о том, известно ли, кто из эстонских дипломатов будет выслан Россией в качестве ответной меры, Петров ответил, что говорить об этом пока рано.