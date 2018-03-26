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Посол РФ в Эстонии: от России следует ожидать аналогичной реакции

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Посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров провел брифинг по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Посол РФ в Эстонии Александр Петров сказал, что Россия примет аналогичные меры в ответ на высылку российского военного атташе.

На прошедшей сегодня конференции, связанной с решением Эстонии выслать из страны военного атташе Олега Афанасьева, Петров отметил, что Россия принимает к сведению решение эстонской стороны и «наверное, говорить об удивлении не стоит».

«Вы знаете общепринятую практику, — сказал посол, отвечая на вопрос об ответной реакции России, — обычно ответные меры носят зеркальный характер. Последний пример — из Лондона были высланы 23 сотрудника нашего посольства, в ответ были приняты аналогичные решения с нашей стороны и 23 сотрудника британской миссии вынуждены были покинуть Россию. Так что и в этом случае следует, естественно, ожидать аналогичной реакции с нашей стороны».

На вопрос о том, известно ли, кто из эстонских дипломатов будет выслан Россией в качестве ответной меры, Петров ответил, что говорить об этом пока рано.

«Так быстро решения на этот счет не принимаются, — сказал он. — Я доложил в Москву о содержании разговора в Министерстве иностранных дел, о решении в отношении нашего военного атташе, но вы сами знаете когда это было. Требуется определенное время для взвешенного решения на этот счет. Любые эмоции здесь только вредят делу. Хотя в Москве действительно работает такой же военный атташе, как и в нашем посольстве».

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