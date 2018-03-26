Президент Эстонии выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

«Я выражаю глубокие соболезнования семьям и близким жертв несчастного случая, - отмечается в письме, направленном Керсти Кальюлайд президенту России Владимиру Путину. - В этот глубоко печальный момент все наши мысли с жителями России».

Со словам соболезнования к жителям России обратился в понедельник и премьер-министр Юри Ратас.

«Выражаю глубокие соболезнования всем семьям и близким, потерявшим в результате пожара в торговом центре Кемерово своих родных и друзей. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - написал премьер на своей странице в Фейсбуке.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник выразил своему российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнование в связи с пожаром в торговом центре города Кемерово.

"Выражаю искренние соболезнования семьям и близким жертв пожара и желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления,- передала пресс-служба МИД Эстонии слова соболезнования министра Миксера. - В этот трагический момент, когда погибли и пострадали и дети, мы мысленно вместе с близким погибших и с пострадавшими".

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибли по меньшей мере 64 человека. По данным следователей, в начале пожара охранник центра отключил систему оповещения, а пожарные выходы были заблокированы.

Ранее агентство Интерфакс со ссылкой на заместителя главы управления МЧС по Кемеровской области Евгения Дедюхина сообщило, что среди погибших девять детей.

Еще 10 человек до сих пор не найдены. Учителя пытаются выяснить, где находятся их ученики. Поскольку в школах начались каникулы, педагогам неизвестно, сколько из них могли находиться в торгово-развлекательном комплексе.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур, который начнется со вторника.