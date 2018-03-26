Пожару присвоен второй уровень, тушением в настоящее время занимаются 12 пожарных расчетов. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

В настоящее время принимаются меры для того, чтобы пожар не распространился на жилые этажи, а также не перекинулся на другие здания.