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Видео и галерея: в центре Грозного загорелся многоэтажный жилой дом Дополнено!

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В центре Грозного на проспекте Ахмата Кадырова загорелось чердачное помещение 12-этажного жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС России по Чеченской республике.

Пожару присвоен второй уровень, тушением в настоящее время занимаются 12 пожарных расчетов. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

В настоящее время принимаются меры для того, чтобы пожар не распространился на жилые этажи, а также не перекинулся на другие здания.

Судя по видео очевидцев, крыша здания полностью охвачена огнем.

 

В центре Грозного горит жилой дом. На данный момент горит чердачное помещение 12-этажного жилого дома по улице проспект Кадырова, 42. Задействовано 6 единиц техники и 30 человек. По данным, предоставленным МЧС по ЧР, пострадавших нет. Эти и другие новости читайте на нашем сайте http://www.chechnyatoday.com ______________________________________________________ #информация #information #мир #world #ЧР #chechenrepublic #news #новости #РФ #россия #Russia #кавказ #grozny#грозный #ИАЧеченскаяРеспубликаСегодня #chechnyatoday #миннац #смичр #Кадыров #Россия #Чечня #Грозный #الشيشان #الإسل #قديروف #رمضان #пожар

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