Высылаемый из Эстонии военный атташе может быть сотрудником ГРУ

Глава МИД Эстонии ранее сообщил, что в ответ на атаку с применением нервно-паралитического газа в английском Солсбери Эстония вышлет из страны военного атташе посольства Российской Федерации Олега Афанасьева.

По имеющимся у BNS данным, Олег Афанасьев является прошедшим специальную подготовку оперативным работником, в задачу которого входила вербовка людей в Эстонии для секретного сотрудничества со спецслужбами России. Этим полковник Олег Афанасьев активно и занимался.

В связи с инцидентом Великобритания выслала 23 российских дипломата и членов их семей — в общей сложности около 80 человек - и прервала контакты с Москвой на высшем уровне.

Министр иностранных дел Свен Миксер не стал спекулировать, будет ли Эстония высылать из стран еще кого-либо из тех, кто под дипломатическим прикрытием на самом деле работает на разведку России.

«Что касается того, сколько именно людей могут под дипломатическим прикрытием вести разведку или иную деятельность, несовместимую с Венской конвенцией, то гадать по этому поводу неразумно, - сказал Миксер. - Компетентные органы Эстонии постоянно ведут соответствующую работу по их выявлению и если проследить по новостям в течение времени, то можно будет заметить, что в нашей истории это далеко не первый такой случай».

«Без сомнения, я выражаю благодарность нашим ведомствам, ведущим контрразведку, делающим свою работу хорошо и профессионально. И разумеется, решения, принятые нами, политиками, основываются на результатах этой работы», - сказал Миксер.

Власти Эстонии предоставили Афанасьеву семь дней на то, чтобы покинуть страну. Афанасьев работает в посольстве с 2015 года и его трехлетняя командировка в Эстонию должна была завершиться осенью этого года.

Власти США, а также целого ряда стран Европы сообщили в понедельник о том, что они в качестве скоординированного ответа Москве, которую они считают ответственной за отравление на территории Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, выслали десятки российских дипломатов.

США выслали 60 российских дипломатов, которых обвинили в шпионаже, Канада четверых, Украина — 13. О решениях выслать российских дипломатов сообщили также в понедельник 14 стран ЕС.

По данным информированных источников, не стоит недооценивать решение Эстонии выслать одного сотрудника посольства, поскольку численно персонал российского посольства в Таллинне значительно меньше, чем в других странах. Влияние высылки одного дипломата из Эстонии сравнимо с высылкой 10-29 разведчиков из какой-нибудь крупной страны Запада.